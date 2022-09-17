300-кілограмовий британець розлютився на лікарів через нову дієту заради його порятунку

За словами Джейсона Холтона, обмеження в їжі та заборона пити алкоголь обмежують його права.

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32-річний житель Кемберлі (графство Суррей) Джейсон Холтон, якого називають найбільш товстою людиною Великобританії через його вагу 300 кілограмів, поскаржився на дії лікарів, які "порушують його права людини". Таку реакцію у чоловіка викликала нова дієта, рекомендована медиками для подальшого лікування ожиріння у пацієнта, повідомляє The Sun.

Зараз Національна служба охорони здоров'я оплачує Джейсону догляд у приватному будинку для літніх людей за межами Лондона, де персонал посадив його на дієту з обмеженням калорій, щоб врятувати йому життя. Однак така турбота не сподобалася чоловікові. За його словами, нові звички в їжі, які йому насаджують, суперечать його "правам людини", і він відчуває, що лікарі, які доглядають його, "катують" його.

"У мене обмеження на випивку, і я продовжую пояснювати їм: "У мене є права людини, і я маю можливість пити те, що хочу". Але мені не можна. Я так засмучений через це… Я весь час говорю: " Чому ви не можете повернути мені мою випивку замість того, щоб ускладнювати мені життя?" Я сказав їм, що викликаю поліцію, тому що я постійно зневоднений", — заявив він.

Холтон не міг вийти зі свого будинку протягом семи років і навіть мало не помер, перенісши кілька мікроінсультів. У жовтні 2020 року Джейсона довелося дістати з його квартири на третьому поверсі за допомогою крана та 30 пожежників, щоб відправити на лікування. На те, щоб перемістити чоловіка з його житла до машини швидкої допомоги, знадобилося сім годин.

Незважаючи на те, що величезне тіло тиснуло на внутрішні органи, Джейсон не обмежував себе у їжі. Його меню складалося з їжі на винос JustEat, включаючи донер з м'ясом, чипси та курячий чау-мейн, 1,5 літра апельсинового соку та п'яти банок дієтичної воли вартістю близько 30 фунтів стерлінгів на день. На рік на їжу він витрачав понад 10 000 фунтів стерлінгів.

За словами матері Джейсона, Лейси, її син набрав ваги після того, як п'ять років тому у нього почалися проблеми з психічним здоров'ям. Станом на грудень минулого року його вага знизилася до 285 кг — після досягнення піку 317,5 кг – але тепер він знову набрав вагу до 300 кілограмів, оскільки Холтон продовжував поглинати величезну кількість їжі. Понад те, він до червня 2020 викурював по 30 цигарок на день.

Його обмеження калорій в будинку для людей похилого віку, в якому він знаходиться з початку серпня, переважно пов'язані зі споживанням алкоголю.

Через проблеми зі здоров'ям Джейсон не може працювати. Держава сплачує їй допомогу, включаючи допомогу з безробіття у розмірі 398 фунтів стерлінгів на тиждень і допомогу з особистої незалежності (підтримка з додатковими витратами на проживання для осіб, які страждають на хронічні психічні або фізичні порушення або інвалідність, внаслідок яких повсякденна діяльність або мобільність являються ускладненими — прим. ред) у розмірі 451 фунта стерлінгів. Його мати отримує 200 фунтів стерлінгів на місяць за догляд за ним.

Холтону також компенсують 500 фунтів із 621 за оренду житла. Понад те, уряд сплатив установку для нього спеціального туалету із вбудованим біде вартістю 3000 фунтів стерлінгів.

У червні у Великій Британії помер Метью Кроуфорд, який до Холтона був найбільш товстою людиною у Великій Британії. 37-річний чоловік важив 413 кг.

Нагадаємо, у Китаї за пів року найважчий житель країни Ван Хаонань завдяки спеціальній операції скинув 142 кілограми. До резекції шлунка 19-річний китаєць важив 344 кг.