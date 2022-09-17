300-килограммовый британец разозлился на врачей из-за новой диеты ради его спасения

По словам Джейсона Холтона, ограничение в еде и запрет пить алкоголь ущемляют его человеческие права.

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32-летний житель Кемберли (графство Суррей) Джейсон Холтон, которого называют самым толстым человеком Великобритании из-за его веса в 300 килограммов, пожаловался на действия врачей, которые "нарушают его права человека". Такую реакцию у мужчины вызвала новая диета, рекомедованная медиками для дальнейшего лечения ожирения у пациента, сообщает The Sun.

Сейчас Национальная служба здравоохранения оплачивает Джейсону уход в частном доме престарелых за пределами Лондона, где персонал посадил его на диету с ограничением калорий, чтобы спасти ему жизнь. Однако такая забота не понравилась мужчине. По его словам, новые привычки в еде, которые ему внушают, противоречат его "правам человека", и он чувствует, что врачи, ухаживающие за ним, "пытают" его.

"У меня ограничения на выпивку, и я продолжаю объяснять им: "У меня есть права человека, и я должен иметь возможность пить то, что хочу". Но мне нельзя. Я так расстроен из-за этого… Я все время говорю: "Почему вы не можете вернуть мне мою выпивку вместо того, чтобы усложнять мне жизнь?" Я сказал им, что вызову полицию, потому что я постоянно обезвожен", – заявил он.

Холтон не мог выйти из своего дома в течение семи лет и даже чуть не умер, перенеся несколько микроинсультов. В октябре 2020 года Джейсона пришлось достать из его квартиры на третьем этаже с помощью крана и 30 пожарных, чтобы отправить на лечение. На то, чтобы переместить мужчину из его жилья в машину скорой помощи, понадобилось семь часов.

Несмотря на то, что огромное тело давило на внутренние органы, Джейсон не ограничивал себя в еде. Его меню состояло из еды на вынос JustEat, включая донер с мясом, чипсы и куриный чау-мейн, 1,5 литра апельсинового сока и пяти банок диетической колы стоимостью около 30 фунтов стерлингов в день. В год на еду он тратил более 10 000 фунтов стерлингов.

По словам матери Джейсона, Лейсы, ее сын набрал вес после того, как пять лет назад у него начались проблемы с психическим здоровьем. По состоянию на декабрь прошлого года его вес снизился до 285 кг – после достижения пика в 317,5 кг – но теперь он снова поднялся до 300 килограммов, поскольку Холтон продолжал поглощать огромное количество еды. Более того, он до июня 2020 года выкуривал по 30 сигарет в день.

Его ограничения по калориям в доме престарелых, в котором он находится с начала августа, в основном связаны с потреблением алкоголя.

Из-за проблем со здоровьем Джейсон не может работать. Государство платит ему пособия, включая пособие по безработице в размере 398 фунтов стерлингов в неделю и пособие по личной независимости (поддержка с дополнительными расходами на проживание для лиц, страдающих хроническими психическими или физическими нарушениями или инвалидностью, в силу которых повседневная деятельности или мобильность представляются затруднительными – прим. ред) в размере 451 фунта стерлингов. Его мать получает 200 фунтов стерлингов в месяц за уход за ним.

Холтону также компенсируют 500 фунтов из 621 за аренду жилья. Более того, правительство оплатило установку для него специального туалета со встроенным биде стоимостью 3000 фунтов стерлингов.

В июне в Великобритании скончался Мэтью Кроуфорд, который до Холтона был самым толстым человеком в Великобритании. 37-летний мужчина весил 413 кг.

Напомним, в Китае за полгода самый тяжелый житель страны Ван Хаонань благодаря специальной операции сбросил 142 килограмма. До резекции желудка 19-летний китаец весил 344 кг.