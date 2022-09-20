У Лондоні затримали майже 70 людей за час трауру за Єлизаветою II, – ЗМІ

Після смерті королеви у столиці Великобританії поліція затримала кількох людей за протести проти монархії. Також були інциденти із порушенням громадського порядку.

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За час трауру за Єлизаветою II поліція в Лондоні затримала як мінімум 67 осіб. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на заяву відомства.

Як уточнюється, похорон монархині став наймасштабнішою операцією в історії міської поліції Лондона (Metropolitan Police).

До столиці для прощання з королевою прибуло близько 2 млн людей. Поліція оголосила "значний рівень терористичної загрози", готуючись так до ймовірних терактів.

Водночас після смерті Єлизавети ІІ у місті затримали щонайменше 67 осіб.

Частина з них брала участь у протестах проти монархії. Водночас правозахисні організації та члени британського парламенту висловили незгоду з такими затриманнями, вважаючи, що це порушує свободу слова.

Ще один неприємний інцидент трапився у Вестмінстерському палаці, де піддані могли попрощатися з королевою. Пізно ввечері, 16 вересня, чоловік вийшов із черги та пішов до труни Єлизавети II. Дорогою він штовхнув дитину і спробував підняти штандарт із труни. Як уточнюється, порушника затримали "протягом двох секунд" за порушення громадського порядку.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, у Великій Британії поховали королеву Єлизавету II. Проводити в останній шлях британську монархиню приїхали король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук, князь Монако Альбер з княгинею Шарлін, король Іспанії Філіпп VI з дружиною Летицією та інші королівські особи.