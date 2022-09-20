В Лондоне задержали почти 70 человек за время траура по Елизавете II, – СМИ

После смерти королевы в столице Великобритании полиция задержала несколько людей за протесты против монархии. Также были инциденты с нарушением общественного порядка.

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За время траура по Елизавете II полиция в Лондоне задержала как минимум 67 человек. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление ведомства.

Как уточняется, похороны монархини стали самой масштабной операцией в истории городской полиции Лондона ((Metropolitan Police).

В столицу для прощания с королевой прибыло около 2 млн человек. Полиция объявила "значительный уровень террористической угрозы", готовясь таким образом к предполагаемым терактам.

При этом после смерти Елизаветы II в городе задержали не менее 67 человек.

Часть из них участвовала в протестах против монархии. В то же время, правозащитные организации и члены британского парламента выразили несогласие с такими задержаниями, посчитав, что это нарушает свободу слова.

Еще один неприятный инцидент случился в Вестминстерском дворце, где подданные могли попрощаться с королевой. Поздно вечером 16 сентября мужчина вышел из очереди и пошел к гробу Елизаветы II. По пути он толкнул ребенка и попытался поднять штандарт с гроба. Как уточняется, нарушителя задержали "в течение двух секунд" за нарушение общественного порядка.

Напомним, вчера, 19 сентября, в Великобритании похоронили королеву Елизавету II. Проводить в последний путь британского монарха приехали король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, князь Монако Альбер с княгиней Шарлен, король Испании Филипп VI с супругой Летицией и другие королевские особы.