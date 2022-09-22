На голландському ТБ анонсували "референдум" про приєднання Росії до Нідерландів (відео)

Росіянам запропонували увійти до складу Нідерландів як одна з провінцій. Як бонус, російським матерям пообіцяли, що синів не відправлятимуть на безглузду війну в Україну.

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Ведучий шоу на нідерландському телебаченні Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести референдуми: можливо, жителі країни висловляться за те, щоб Росія стала одним із суб'єктів Королівства Нідерландів. За словами ведучого, РФ — це нідерландські історичні землі. Відеосюжет опубліковано у Twitter телеведучого.

Як підтвердження своїх слів він наводить ту обставину, що Анна Павлівна, дочка російського царя Павла I, одружилася з Віллемом II, предком нинішнього короля Нідерландів Віллема IV.

"Так, він погано говорить російською, — визнав автор ідеї. — Але він погано говорить і голландською — нічого ми справляємося".

Ще один полягає доказ у тому, що дочка Путіна багато років проживає в селі Воорсхотен (провінції Південна Голландія). Ведучий пояснив, що туди добровільно ніхто не поїде, за винятком хіба що тих, для кого ці місця рідні.

Телевізійники звернули увагу і на те, що у країн навіть прапори однакових кольорів і відрізняються лише розташуванням.

Жителям РФ запропонували взяти участь в онлайн-референдумі і стати однією з нідерландських провінцій. Як бонус пообіцяли, що в такому разі синам російських матерів не доведеться віддавати свої життя у безглуздій війні проти України.

Після входження до складу Нідерландів країні-агресорові доведеться змінити назву. Як варіанти запропонували: Руссбург, Рустрехт, Східна Голландія, Фрусланд або Овер-Руссел.

Ар'єна Любаха здивувало те, що президент РФ Володимир Путін може розпоряджатися щодо проведення референдумів в іншій країні.

"Спочатку він їх бомбив, потім вивозив або вбивав проукраїнських громадян, а тепер запитує: "Чи не хочете увійти до складу Росії?"

Нагадаємо, що генерал-лейтенант армії США Бен Годжес заявив, що Путін схожий на Гітлера в останні дні фашистської Німеччини. А мобілізація в РФ навряд суттєво змінить розстановку сил на полі бою.

Раніше Фокус повідомляв, що під час запису телезвернення Путіну стало погано. Він скаржився на задуху та біль у грудях, у результаті виступ вийшов в ефір через 13 годин.