На голландском ТВ анонсировали "референдум" о присоединении России к Нидерландам (видео)

Россиянам предложили войти в состав Нидерландов как одна из провинцией. В качестве бонуса российским матерям пообещали, что сыновей не будут отправлять на бессмысленную войну в Украину.

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Ведущий шоу на нидерландском телевидении Арьен Любах предложил руководству Кремля провести референдумы: возможно, жители страны выскажутся за то, чтобы Россия стала одним из субъектов Королевства Нидерландов. По словам ведущего, РФ — это нидерландские исторические земли. Видеосюжет опубликован в Twitter телеведущего.

В качестве подтверждения своих слов он приводит то обстоятельство, что Анна Павловна, дочь российского царя Павла I, вышла замуж за Виллема II, предка нынешнего короля Нидерландов Виллема IV.

"Да, он плохо говорит по-русски, — признал автор идеи. — Но он плохо говорит и по-голландски — ничего мы справляемся".

Еще одно состоит доказательство в том, что дочь Путина на протяжении многих лет проживает в деревне Воорсхотен (провинции Южная Голландия). Ведущий объяснил, что туда по доброй воле никто не поедет, за исключением, разве что, тех, для кого эти места родные.

Телевизионщики обратили внимание и на то, что у стран даже флаги одинаковых цветов, и отличаются только расположением.

Жителям РФ предложили поучаствовать в онлайн-референдуме и стать одной из нидерландских провинцией. В качестве бонуса пообещали, что в таком случае сыновьям российских матерей не придется отдавать свои жизни в бессмысленной войне против Украины.

После вхождения в состав Нидерландов стране-агрессору придется сменить название. В качестве вариантов предложили: Руссбург, Рустрехт, Восточная Голландия, Фрусланд или Овер-Руссел.

Арьена Любаха удивило то, что президент РФ Владимир Путин может распоряжаться о проведении референдумов в другой стране.

"Вначале он их бомбил, затем вывозил или убивал проукраинских граждан, а теперь спрашивает: "Не хотите ли войти в состав России?" Он организует референдум в чужой стране. Если это возможно, не попробовать и нам", — объяснил телевизионщик.

Напомним, что генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес заявил, что Путин похож на Гитлера в последние дни фашистской Германии. А мобилизация в РФ вряд ли существенно изменит расстановку сил на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что во время записи телеобращения Путину стало плохо. Он жаловался на удушье и боли в груди, в итоге выступление вышло в эфир через 13 часов.