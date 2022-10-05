Призначена на 3 червня коронація зробить Карла ІІІ рекордсменом, — ЗМІ

2023 року новому королю Великобританії виповниться 74 роки. У такому віці на престол не сходив жоден із монархів у британській історії.

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Церемонія коронації Карла III пройде у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 3 червня 2023 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в уряді Великобританії, які поділилися новиною на умовах анонімності.

Співрозмовники видання заявили, що розбіжностей щодо проведення церемонії у першу суботу літа немає. Наразі триває дискусія про те, які дні стануть офіційними вихідними на честь цієї події. У Букінгемському палаці утрималися від коментарів.

У червні 2023 року королю буде вже 74 роки. У такому віці не коронували жодного з монархів у британській історії.

Як пройде церемонія?

Очікується, що на коронацію запросять 2 тисячі гостей. Для порівняння 1953 року на церемонію коронації матері нинішнього монарха Єлизавети II запросили понад 8 тис. осіб. Таке радикальне скорочення гостей пояснюється вимогами безпеки.

За традицією, у церкві король сидітиме на троні, відомому як Крісло Святого Едуарда. У руках він триматиме два символи влади — конституційну та духовну — скіпетр і державу. Після того, як найвище духовенство помаже Карла III оливою і благословить його, на голову монарху покладуть корону Святого Едуарда, зроблену із золота і прикрашену понад 400 дорогоцінним камінням.

Примітно, що ця корона виготовлена ​​в 1661 для короля Карла II. Її висота 30 см, вага — 2,23 кг. Зазвичай цей символ королівської влади утримують під охороною в лондонському Тауері.

Принц Уельський Чарльз успадкував королівський титул, коли на 97-му році життя померла Єлизавета II. В останні тижні життя королева мала проблеми зі здоров'ям, через які вона пропустила багато важливих заходів і делегувала свої повноваження принцу Чарльзу та іншим високопоставленим членам сім'ї.

Через два тижні, за день до похорону королеви, померла улюблена фрейліна Єлизавети II леді Мері Рассел, їй було 88 років. Рассел була однією з шести фрейлін, які несли шлейф королеви під час її коронації у 1953 році.