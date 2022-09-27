Улюблена фрейліна королеви Єлизавети померла за день до її похорону

Леді Мері Рассел була однією з шести фрейлін, які несли шлейф королеви під час її коронації у 1953 році.

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У ніч перед похороном королеви Єлизавети II померла її подруга та фрейліна, 88-річна леді Мері Рассел. Про це пише Daily Mail.

Мері була однією із шести жінок, які несли довгий шлейф королеви у 1953 році під час її коронації. Леді Мері прожила не надто публічне життя і не була зіркою світських хронік, але вона була свідком та учасницею історичних подій.

Вона померла в оточенні сім'ї, у фрейліни королеви було п'ятеро дітей та дванадцять онуків.

Леді Мері Рассел — дочка графа та графині Гаддінгтон. Вона обрана разом із п'ятьма іншими дівчатами для дуже відповідальної місії. Для коронації вони були вбрані в сріблясті сукні, діадеми і довгі шовкові рукавички. І вони несли шестиметровий шлейф під час церемонії у Вестмінстерському абатстві.

[ + – ] Леді Мері Рассел (поряд із королевою) та інші фрейліни на церемонії коронації Фото: Getty Images

"Це було приголомшливо і дуже зворушливо. Я розплакалася під час помазання. Це був неймовірний момент, але тоді я могла думати тільки про те, який важкий шлейф коронаційної мантії, вкритий вишивкою", — згадувала леді Мері про день коронації.

Вона розповідала, що після церемонії вони разом зробили офіційний знімок (фотографував зірковий Сесіл Бітон), а потім супроводжували Єлизавету на балкон Букінгемського палацу.

На згадку про коронацію всім фрейлін подарували прості брошки з ініціалами королеви, викладеними діамантами.

Батько леді Мері був другом дитинства королеви-матері і в 1937 він був присутній на коронації Георга VI.

Леді Мері Рассел стала другою фрейліною королеви, що померла за останні роки. У 2020 році, в 90 років, померла леді Мойра Кемпбелл, ще одна дама, яка в 1957 році несла шлейф королеви.

[ + – ] Офіційне коронаційне фото королеви Єлизавети II Фото: Royal Collection Trust

Королівське джерело тоді зазначало, що це була дуже сумна подія, адже королева підтримувала зв'язок з усіма своїми колишніми фрейлінами.

Вдова баронеса Гленконнер, леді Джейн Лейсі, баронеса Віллоубі де Ересбі та леді Розмарі Мьюїр, ще чотири фрейліни, що несли шлейф, живі й сьогодні.

[ + – ] Коронації королеви Єлизавети у 1953 році

За традицією, започаткованою королевою Вікторією, всі фрейліни були дочками герцогів, маркізів і графів, незаміжніми, віком від 17 до 23 років.

Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня 2022 року. Жалобні заходи зайняли кілька днів. Охоронці Тауера пізніше показали залаштунки королівського похорону.

А Фокус розповів про те, з ким дружила королева Єлизавета протягом усього життя, і хто входив у вузьке коло її близьких подруг.