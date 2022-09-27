Любимая фрейлина королевы Елизаветы скончалась за день до ее похорон

Леди Мэри Рассел была одной из шести фрейлин, которые несли шлейф королевы во время ее коронации в 1953 году

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В ночь перед похоронами королевы Елизаветы II скончалась ее подруга и фрейлина, 88-летняя леди Мэри Рассел. Об этом пишет Daily Mail.

Мэри была одной из шести женщин, которые несли длинный шлейф королевы в 1953 году во время ее коронации. Леди Мэри прожила не слишком публичную жизнь и не была звездой светских хроник, но она была свидетельницей и участницей исторических событий.

Она скончалась в окружении семьи, у фрейлины королевы было пятеро детей и двенадцать внуков.

Леди Мэри Рассал — дочь графа и графини Хаддингтон. Она была выбрана вместе с пятью другими девушками для очень ответственной миссии. Для коронации они были наряжены в одинаковые серебристые платья, диадемы и длинные шелковые перчатки. И они несли шестиметровый шлейф во время церемонии в Вестминстерском аббатстве.

[ + – ] Леди Мэри Рассел (рядом с королевой) и прочие фрейлины на церемонии коронации Фото: Getty Images

"Это было ошеломляюще и очень трогательно. Я прослезилась во время помазания. Это был невероятный момент, но тогда я могла думать только о том, как тяжел шлейф коронационной мантии, покрытый вышивкой", — вспоминала леди Мэри о дне коронации.

Она рассказывала, что после церемонии они все вместе сделали официальный снимок (фотографировал звездный Сесил Битон), а потом сопровождали Елизавету на балкон Букингемского дворца.

На память о коронации всем фрейлинам подарили простые броши с инициалами королевы, выложенными бриллиантами.

Отец леди Мэри был другом детства королевы-матери и в 1937 году он присутствовал на коронации Георга VI.

Леди Мэри Рассел стала второй фрейлиной королевы, что скончалась за последние годы. В 2020 году, в 90 лет умерла леди Мойра Кэмпбелл, еще одна дама, которая в 1957 году несла шлейф королевы.

[ + – ] Официальное коронационное фото королевы Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

Королевский источник тогда отмечал, что это было очень грустное событие, ведь королева поддерживала связь со всеми своими бывшими фрейлинами.

Вдовствующая баронесса Гленконнер, леди Джейн Лейси, баронесса Уиллоуби де Эресби и леди Розмари Мьюир, еще четыре фрейлины, что несли шлейф, живы и сегодня.

[ + – ] Коронации королевы Елизаветы в 1953 году

Следуя традиции, начатой королевой Викторией, все фрейлины были дочерьми герцогов, маркизов и графов, незамужними, в возрасте от 17 до 23 лет.

Напомним, королева Елизавета скончалась 8 сентября 2022 года. Траурные мероприятия заняли несколько дней. Охранники Тауэра позже показали закулисье королевских похорон.

А Фокус рассказал о том, с кем дружила королева Елизавета на протяжении всей жизни, и кто входил в узкий круг ее близких подруг.