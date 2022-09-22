Охранники Тауэра показали закулисье королевских похорон

На похоронных мероприятиях было задействовано огромное количество военных, но самыми заметными стали бифитеры из Тауэра

Related video

Сейчас, когда похороны королевы Елизаветы II прошли, все причастные начинают рассказывать о том, как было организовано это грандиозное мероприятие. Так, в Тауэре, как оказалось, был построен макет, схожий с местом прощания в Вестминстер-холле, где поданные несколько суток прощались со своим монархом. Об этом рассказал один из бифитеров Тауэра, который был в карауле.

В похоронных мероприятиях были задействованы военные и полицейские. Они как охраняли порядок, так и принимали участие в мемориальных и траурных мероприятиях, план которых был четко расписан задолго до того, как королева Елизавета скончалась.

[ + – ] Бифитеры Тауэра принимали участие в королевских похоронах

Важное участиев похоронах принимали и бифитеры Тауэра, те, кто охраняют королевские драгоценности, ухаживают за воронами и водят экскурсии. Их всегда можно узнать по форме старинного образца. Все они бывшие военные, так как в случае опасности, должны оборонять Тауэр и сокровища, что там хранятся.

Один из бифитеров по имени Энди Мерри показал в Сети, как проходили тренировки. Тренировочную площадку соорудили в казармах Гайд-парка. И все, кто принимал участие в бдении, пока шло прощание с королевой, репетировали часами смену караула и церемониальные движения.

Впрочем, бифитер рассказал, что у них были минуты, когда они могли расслабиться в специальной комнате для отдыха.

[ + – ] Бифитеры Тауэра принимали участие в королевских похоронах

Также именно они объявляли жителям Лондона о том, что королева скончалась и теперь у них новый король.

Это давняя традиция из тех времен, когда народ узнавал все новости от глашатых.

[ + – ] Прощание с королевой Елизаветой в Вестминстер-холле Фото: Getty Images

В Тауэре традиционно отметили восхождение нового короля на престол – в их закрытом эксклюзивном баре, куда можно попасть только по приглашению бифитера и это правило касается даже премьер-министра.

Напомним, ранее стало известно, кто нес гроб королевы. Это были королевские гренадеры и пятерых из них специально вызвали из Ирака.

Это была ответственная миссия, так как тяжелый, 200-килограммовый гроб приходилось несколько раз за день похорон переносить с лафета на катафалк и после опустить в гробницу в Виндзорском замке.

И королевские регалии: корону, скипетр и державу, как оказалось, тщательно прикрутили к крышке гроба. Так как во время похорон деда королевы, корона упала прямо в канаву, что конечно было сочтено дурным предзнаменованием.