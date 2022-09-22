Охоронці Тауера показали залаштування королівського похорону

На похоронних заходах задіяно величезну кількість військових, але найпомітнішими стали біфітери з Тауера.

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Зараз, коли похорон королеви Єлизавети II пройшов, всі причетні починають розповідати про те, як організували цей грандіозний захід. Так, у Тауері, як виявилося, був побудований макет, схожий на місце прощання у Вестмінстер-холі, де подані кілька діб прощалися зі своїм монархом. Про це розповів один із біфітерів Тауера, який був у чаті.

У похоронних заходах були задіяні військові та поліцейські. Вони як охороняли порядок, так і брали участь у меморіальних та жалобних заходах, план яких був чітко розписаний задовго до того, як померла королева Єлизавета.

[ + – ] Біфітери Тауера брали участь у королівському похороні

Важливу участь у похороні брали і біфітери Тауера, ті, хто охороняють королівські коштовності, доглядають воронів і ведуть екскурсії. Їх завжди можна дізнатися формою старовинного зразка. Усі вони колишні військові, оскільки у разі небезпеки, повинні обороняти Тауер та скарби, що там зберігаються.

Один із біфітерів на ім'я Енді Меррі показав у мережі, як проходили тренування. Тренувальний майданчик спорудили у казармах Гайд-парку. І всі, хто брав участь у чуванні, поки йшло прощання з королевою, репетирували годинами зміну варти та церемоніальні рухи.

Втім, біфітер розповів, що мали хвилини, коли вони могли розслабитися в спеціальній кімнаті для відпочинку.

[ + – ] Біфітери Тауера брали участь у королівському похороні

Також саме вони оголошували мешканцям Лондона про те, що королева померла, і тепер у них новий король.

Це давня традиція відтоді, коли народ дізнавався про всі новини від глашатаїв.

[ + – ] Прощання з королевою Єлизаветою у Вестмінстер-холі Фото: Getty Images

У Тауері традиційно відзначили сходження нового короля на престол – у їхньому закритому ексклюзивному барі, куди можна потрапити лише на запрошення біфітера і це правило стосується навіть прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто ніс труну королеви. Це були королівські гренадери і п'ятьох із них спеціально викликали з Іраку.

Це була відповідальна місія, тому що важку, 200-кілограмову труну доводилося кілька разів на день похорону переносити з лафета на катафалк і опустити в гробницю у Віндзорському замку.

І королівські регалії: корону, скіпетр та державу, як виявилося, ретельно прикрутили до кришки труни. Оскільки під час похорону діда королеви, корона впала прямо в канаву, що звичайно вважали поганою ознакою.