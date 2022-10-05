Назначенная на 3 июня коронация сделает Карла III рекордсменом, — СМИ

В 2023 году новому королю Великобритании исполнится 74 года. В таком возрасте на престол не всходил ни один из монархов в британской истории.

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Церемония коронации Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 3 июня 2023 года, сообщает Вloomberg со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, которые поделились новостью на условиях анонимности.

Собеседники издания заявили, что разногласий по поводу проведения церемонии в первую субботу лета нет. Сейчас продолжается дискуссия о том, какие дни станут официальными выходными в честь этого события. В Букингемском дворце воздержались от комментариев.

В июне 2023 года королю будет уже 74 года. В таком возрасте не был коронован ни один из монархов в британской истории.

Как пройдет церемония?

Ожидается, что на коронацию пригласят 2 тыс. гостей. Для сравнения в 1953 году на церемонию коронации матери нынешнего монарха Елизаветы II пригласили более 8 тыс. человек. Столь радикальное сокращение гостей объясняется требованиями безопасности.

По традиции, в церкви король будет восседать на троне, известном как Кресло Святого Эдуарда. В руках он будет держать два символа власти — конституционной и духовной — скипетр и державу. После того, как высшее духовенство помажет Карла III елеем и благословит его, на голову монарху возложат корону Святого Эдуарда, сделанную из золота и украшенную более чем 400 драгоценными камнями.

Примечательно, что эта корона была изготовлена в 1661 году ​​для короля Карла II. Ее высота 30 см, вес — 2,23 кг. Обычно этот символ королевской власти содержат под охраной в лондонском Тауэре.

Принц Уэльский Чарльз унаследовал королевский титул, когда на 97-ом году жизни скончалась Елизавета II. В последние недели жизни у королевы были проблемы со здоровьем, из-за которых она пропустила много важных мероприятий и делегировала свои полномочия принцу Чарльзу и другим высокопоставленным членам семьи.

Спустя две недели, за день до похорон королевы, умерла любимая фрейлина Елизаветы II леди Мэри Рассел, ей было 88 лет. Рассел была одной из шести фрейлин, которые несли шлейф королевы во время ее коронации в 1953 году.