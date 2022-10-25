Від Байдена вимагають змінити стратегію щодо України та розпочати прямі переговори з Москвою

У своєму листі 30 представників Демократичної партії заявили, що стурбовані тим, що США не ведуть діалог з РФ регулярно. Американському президенту нагадали про те, що раніше він заявляв, що зрештою доведеться домовлятися.

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У США представники Демократичної партії закликають президента Джозефа Байдена радикально переглянути стратегію стосовно війни в Україні та розпочати прямі переговори з Москвою, щоб швидше завершити воєнний конфлікт. Про це повідомляє The Washington Post.

Уперше представники партії Байдена закликали його переглянути підхід до України.

Група з 30 демократів на чолі з головою Прогресивної фракції конгресу Прамілою Джаяпал звернулася до Білого дому в листі, в якому міститься заклик до президента чинити "активний дипломатичний тиск, подвоїти зусилля щодо пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Американські законодавці стурбовані тим, що США не ведуть діалог з РФ регулярно і нагадали американському президентові про те, що раніше він заявляв, що зрештою доведеться сісти за стіл переговорів.

Представники демократів також сказали, що наслідки війни відчуваються у всьому світі.

Після цього листа багато демократів вимагали від Джаяпали пояснити позицію, яку висловила Прогресивна фракція у цьому листі.

"Дозвольте пояснити, ми, як демократи, єдині в нашому беззастережному прагненні підтримати Україну в її боротьбі за демократію і свободу перед незаконним та обурливим російським вторгненням, — заявила голова фракції. — Дипломатія — важливий інструмент, який може врятувати життя, але це один з інструментів".

Автори публікації припускають, що укладачі листа чинять тиск на Байдена, який намагається зберегти підтримку України всередині США в умовах складної зими та погроз із боку республіканців скоротити допомогу Україні.

Позиція Байдена щодо мирних переговорів з РФ

Адміністрація Байдена заявляє, що Київ має вирішувати, вести чи ні переговори з Росією, українці як вільний народ мають самі вирішувати свою долю.

Нагадаємо, що Макрон попросив Папу Римського Франциска зателефонувати Путіну та домовитися про мир в Україні. Французький президент під час аудієнції запропонував понтифіку поговорити з патріархом Кирилом і Байденом.

Раніше Фокус повідомляв, що анексія регіонів України викликала розкол у Кремлі, який посилюватиметься. За оцінками дослідників, ЗСУ звільнять Херсон до кінця року, і це призведе до великих розбіжностей у путінському оточенні.