От Байдена потребовали изменить стратегию по Украине и начать прямые переговоры с Москвой

В своем письме 30 представителей Демократической партии заявили, что обеспокоены тем, что США не ведут диалог с РФ регулярно. Американскому президенту напомнили о том, что прежде он заявлял, что в конечном итоге придется договариваться.

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В США представители Демократической партии призывают президента Джозефа Байдена радикально пересмотреть стратегию применительно к войне в Украине и начать прямые переговоры с Москвой, чтобы быстрее завершить военный конфликт. Об этом сообщает The Washington Post.

Впервые представители партии Байдена призвали его пересмотреть использующийся подход к Украине.

Группа из 30 демократов во главе с председателем Прогрессивной фракции конгресса Прамилой Джаяпал обратилась к Белому дому в письме, в котором содержится призыв к президенту оказать "активное дипломатическое давление, удвоить усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня".

Американские законодатели обеспокоены тем, что США не ведут диалог с РФ регулярно и напомнили американскому президенту о том, что прежде он заявлял, что в конечном итоге придется сесть за стол переговоров.

Представители демократов также сказали, что последствия войны ощущаются по всему миру.

После этого письма многие демократы потребовали от Джаяпал объяснить позицию, которую высказала Прогрессивная фракция в этом письме.

"Позвольте объяснить, мы, как демократы, едины в нашем безоговорочном стремлении поддержать Украину в ее борьбе за демократию и свободу перед лицом незаконного и возмутительного российского вторжения, — заявила председатель фракции. — Дипломатия — важный инструмент, который может спасти жизни, но это один из инструментов".

Авторы публикации допускают, что составители письма окажут давление на Байдена, который пытается сохранить поддержку Украины внутри США в условиях сложной зимы и угроз со стороны республиканцев сократить помощь Украине.

Позиция Байдена по мирным переговорам с РФ

Администрация Байдена заявляет, что Киев должен решать, вести или нет переговоры с Россией, украинцы как свободный народ должны сами решать свою судьбу.

Напомним, что Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить Путину и договориться о мире в Украине. Французский президент во время аудиенции предложил понтифику побеседовать с патриархом Кириллом и Байденом.

Ранее Фокус сообщал, что аннексия регионов Украины вызвала раскол в Кремле, который будет усиливаться. По оценкам исследователей, ВСУ освободят Херсон к концу года, и это приведет к большим разногласиям в путинском окружении.