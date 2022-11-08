Залежність ЄС від постачання з Китаю ще більша, ніж від російського газу, — Боррель

Китай відіграє найважливішу роль у багатьох ланцюжках постачання, зокрема, щодо стратегії переходу на екологічно чисте виробництво. А напруженість у Тайванській протоці може зруйнувати відносини ЄС та КНР.

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Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики Жозеп Боррель повідомив, що залежність ЄС від Китаю в ланцюгах постачання та стратегії переходу на екологічно чисте виробництво видається ще більшою, ніж від газу з РФ. Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Минулого тижня у німецькому Мюнстері відбулася зустріч представників країн "Великої сімки". Головною темою обговорень була війна в Україні, а також представники країни, зокрема, обговорили відносини з Китаєм, становище в Ірані та Африці.

"Для ЄС Китай залишається одночасно ключовим економічним партнером, конкурентом і системним суперником. Суперництво і конкуренція стають дедалі помітнішими", — зазначив Боррель.

"Китай відіграє найважливішу роль у багатьох ланцюжках постачання, і в тому, що стосується стратегії переходу на екологічно чисте виробництво, залежність від Китаю видається ще більшою, ніж від російського палива", — заявив представник ЄС.

За його словами, Китай забезпечує:

90% потреб Євросоюзу у магнії;

90% потреб у рідкісноземельних металах;

80% потреб у сонячних панелях, які використовуються у ЄС.

Боррель наголосив на необхідності зробити зусилля, щоб зменшити надмірну залежність та усунути вразливості.

Дипломат зазначив, що після того, як Сі Цзіньпін утретє було переобрано генеральним секретарем ЦК КПК, Китай почав вести більш рішучу політику. А напруженість у Тайванській протоці може взагалі зруйнувати відносини між Європою та Китаєм. У зв'язку з цим ЄС слід підготуватися до різних сценаріїв.

Понад €22 млрд: у ЄС назвали загальну суму, уже виділену Україні

На зустрічі G7 з відеозв'язку виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Представники G7 засудили російське вторгнення, зокрема, недавні атаки на громадянську інфраструктуру, для чого залучені іранські дрони та залучаються інструктори з цієї близькосхідної країни.

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, підтримка на плаву української економіки залишається ключовим завданням. Для цього виділено 19 млрд, і ще 3,1 млрд — як військова допомога.

Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз виділив понад 19 млрд євро, щоб підтримати опір України економічно, соціально та фінансово, а також 3,1 млрд — як військову підтримку.

"Путін не зміг домогтися окупації України й тепер, очевидно, намагається тероризувати населення та зруйнувати країну", — йдеться у заяві Жозепа Борреля, верховного представника Спілки із закордонних справ та політики.

Представник ЄС повідомив, що вже виділено понад 19 млрд євро, щоб підтримати опір України економічно, соціально та фінансово, а також 3,1 млрд — як військову підтримку.

"Наша підтримка також передбачає технічну допомогу для ремонту енергоінфраструктури та постачання додаткових електрогенераторів", — повідомив представник ЄС.

Україна також отримає додаткову гуманітарну підтримку.

"Підтримувати українську економіку на плаву залишається ключовим завданням. Мета ЄС — запропонувати значний фінансовий пакет допомоги у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, загалом це 18 млрд євро, щоб багато в чому покрити потреби України у фінансуванні на 2023 рік", — Зазначається на сайті.

"Зерновий коридор"

На зустрічі було обговорено також зернову угоду, яка забезпечує експорт українського зерна.

"Росія не повинна вдаватися до додаткових приводів для відмови від своїх зобов'язань. Використовувати продукти харчування та голод як зброю у війні є неприйнятною", — заявив Боррель.

Нагадаємо, що Україна отримає сотні броньовиків та дронів Phoenix Ghost у рамках нового пакету військової допомоги. Більше того, США вперше анонсували постачання танків до України.

Раніше Фокус повідомляв, що 17 країн ЄС передали Україні 1500 електрогенераторів через те, що ракетні удари ЗС РФ завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі.