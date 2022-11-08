Зависимость ЕС от поставок из Китая еще большая, чем от российского газа, — Боррель

Китай играет важнейшую роль во многих цепочках поставок, в частности, в том, что касается стратегии перехода на экологически чистое производство. А напряженность в Тайваньском проливе может разрушить отношения ЕС и КНР.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Жозеп Боррель сообщил, что зависимость ЕС от Китая в цепях поставок и стратегии перехода на экологически чистое производство представляется еще большей, чем от газа из РФ. Об этом сообщается на сайте Европейская служба внешних связей.

На минувшей неделе в немецком Мюнстере состоялась встреча представителей стран "Большой семерки". Главной темой обсуждений была война в Украине, также представители страны, в частности, обсудили отношения с Китаем, положение в Иране и Африке.

"Для ЕС Китай остается одновременно ключевым экономическим партнером, конкурентом и системным соперником. Соперничество и конкуренция становятся все заметнее", — отметил Боррель.

"Китай играет важнейшую роль во многих цепочках поставок, и в том, что касается стратегии перехода на экологически чистое производство, зависимость от Китая представляется еще большей, чем от российского топлива", — заявил представитель ЕС.

По его словам, Китай обеспечивает:

90% потребностей Евросоюза в магнии;

90% потребностей в редкоземельных металлах;

80% потребностей в солнечных панелях, которые используются в ЕС.

Боррель подчеркнул необходимость предпринять усилия, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость и устранить уязвимости.

Дипломат отметил, что после того, как Си Цзиньпин в третий раз был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК, Китай начал вести более решительную политику. А напряженность в Тайваньском проливе может и вовсе разрушить отношения между Европой и Китаем. В этой связи ЕС следует подготовиться ко всевозможным сценариям.

Более €22 млрд: в ЕС назвали общую сумму, уже выделенную Украине

На встрече G7 по видеосвязи выступил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба. Представители G7 осудили российское вторжение, в частности, недавние атаки на гражданскую инфраструктуру, для чего задействуются иранские дроны и привлекаются инструкторы из этой ближневосточной страны.

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, поддержка на плаву украинской экономики остается ключевой задачей. Для этого выделено 19 млрд, и еще 3,1 млрд — в качестве военной помощи.

Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз выделил более 19 млрд евро, чтобы поддержать сопротивление Украины экономически, социально и финансово, а также 3,1 млрд — в качестве военной поддержки.

"Путин не смог добиться оккупации Украины и теперь, очевидно, пытается терроризировать население и разрушить страну", — говорится в заявлении Жозепа Борреля, верховного представителя Союза по иностранным делам и политике.

Представитель ЕС сообщил, что уже выделено свыше 19 млрд евро, чтобы поддержать сопротивление Украины экономически, социально и финансово, а также 3,1 млрд — в качестве военной поддержки.

"Наша поддержка также предусматривает техническую помощь для ремонта энергоинфраструктуры и поставки дополнительных электрогенераторов", — сообщил представитель ЕС.

Украина также получит дополнительную гуманитарную поддержку.

"Поддерживать украинскую экономику на плаву остается ключевой задачей. Цель ЕС — предложить значительный финансовый пакет помощи в размере до 1,5 млрд евро в месяц, в общей сложности это 18 млрд евро, чтобы во многом покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год", — отмечается на сайте.

"Зерновой коридор"

На встрече обсуждалась также зерновая сделка, которая обеспечивает экспорт украинского зерна.

"Россия не должна прибегать к дополнительным предлогам для отказа от своих обязательств. Использовать продукты питания и голод как оружие в войне неприемлемо", — заявил Баррель.

Напомним, что Украина получит сотни броневиков и дронов Phoenix Ghost в рамках нового пакета военной помощи. Более того, США впервые анонсировали поставки танков в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что 17 стран ЕС передали Украине 1500 электрогенераторов из-за того, что ракетные удары ВС РФ нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре.