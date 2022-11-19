Поліція Франції розслідує загадкове вбивство: є затриманий, але немає жертви

Поліція вважає, що місцевий тесляр збив велосипедистку і закопав її тіло, але доказів поки недостатньо для доказу провини.

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У Франції поліція провінції Нормандія заарештувала чоловіка за вбивство жінки, не маючи ні тіла, ні навіть імені жертви. Подробиці справи стали відомі виданню BBC.

Поліцейські заарештували 46-річного поляка (ім'я не розкривається), який довгий час працює у Франції теслею. За версією слідства, 9 березня чоловік їхав за кермом свого автомобіля Audi у нетверезому стані та збив жінку на велосипеді поряд із містечком Бургтерулд, розташованого за 150 км від Парижа. Водій привіз із дому лопату, виявив, що жінка ще жива, забив її до смерті, а потім закопав і викинув велосипед на звалище.

Правоохоронці не мають вагомих доказів, що підтверджують цю версію, їм не вдалося знайти ні тіла, ні велосипеда. Щобільше, останнім часом не надходило заяв про зникнення жінок, тому невідоме навіть ім'я загиблої. Вся справа будується на тому, що сам підозрюваний розповів про те, що сталося, декільком людям, хоча свідчення в поліції давати відмовляється.

Приблизно через два місяці після ймовірного ДТП мешканка Франції прийшла в поліцейську дільницю і заявила, ніби колишній партнер подзвонив їй і зізнався, що вбив жінку. Через деякий час він передзвонив і додав, ніби все гаразд — постраждала змогла піднятися і піти додому. Француженка занепокоїлася і відвідала тесляра — вдома чоловіка не виявилося, натомість на лобовому склі автомобіля вона помітила слід від удару з червоними слідами. Через чотири дні вони таки зустрілися, і підозрюваний докладно розповів історію про вбивство жінки, схожої на безпритульну.

Ще чотири особи чули від нього різні версії історії. Наприклад, знайома в день аварії зайшла до тесляра і побачила, як він відтирав плями зі своєї машини, яку гостя сфотографувала — тепер це одна з головних доказів. Чоловік запевняв, що велосипедистка вижила.

Незабаром після цього випадку чоловік заявив про крадіжку автомобіля, який за місяць знайшли згорілим. Пізніше чоловік зізнався, що сам його і підпалив. Після арешту в червні підозрюваний і зовсім назвав все, що сталося своїм невдалим жартом — він нібито вигадав історію з ДТП, щоб розжалобити свою колишню кохану, а для достовірності розбив лобове скло і залив його курячою кров'ю. Так він кілька разів змінював свої свідчення.

"За 23 роки роботи в суді я жодного разу з таким не стикався. У нас немає тіла, і ми не знаємо особистості людини, яка, як нам здається, була вбита. Але є безліч зниклих людей, про яких не повідомляють поліції", — нарікає прокурор, — розводить руками державний прокурор Ремі Кутен.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, хто ж постраждав у ДТП. Вони припускають, що жертва може бути іноземкою, туристкою, що відправилася в подорож на велосипеді або просто одинаком, що живе далеко від сім'ї. Поліція закликала очевидців повідомити будь-яку інформацію про жінку віком від 40 до 60 років з велосипедом та рюкзаком на плечах.

Раніше у США засудженого за вбивство звільнили через 38 років завдяки ДНК-тесту. Дослідження показало, що винним є інший ув'язнений, який помер у 2020 році. Прокуратура назвала вирок "жахливою несправедливістю".