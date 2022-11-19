Полиция Франции расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет жертвы

Полиция считает, что местный плотник сбил велосипедистку и зарыл ее тело, но улик пока недостаточно для доказательства вины.

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Во Франции полиция провинции Нормандия арестовала мужчину за убийство женщины, не имея ни тела, ни даже имени жертвы. Подробности дела стали известны изданию BBC.

Полицейские арестовали 46-летнего поляка (имя не раскрывается), который долгое время работает во Франции плотником. По версии следствия, 9 марта мужчина ехал за рулем своего автомобиля Audi в нетрезвом состоянии и сбил женщину на велосипеде рядом с городком Бургтерулд, расположенного в 150 км от Парижа. Водитель привез из дома лопату, обнаружил, что женщина еще жива, забил ее до смерти, а потом закопал и выбросил велосипед на свалку.

У правоохранителей нет веских доказательств, подтверждающих эту версию, им не удалось найти ни тела, ни велосипеда. Более того, за последнее время не поступало заявлений о пропаже женщин, поэтому неизвестно даже имя погибшей. Все дело строится на том, что сам подозреваемый рассказал о произошедшем нескольким людям, хотя признательные показания в полиции давать отказывается.

Спустя примерно два месяца после предполагаемого ДТП жительница Франции пришла в полицейский участок и заявила, будто бывший партнер позвонил ей и признался, что убил женщину. Спустя некоторое время он перезвонил и добавил, будто все хорошо — пострадавшая смогла подняться и уйти домой. Француженка забеспокоилась и навестила плотника — дома мужчины не оказалось, зато на лобовом стекле автомобиля она заметила след от удара с красными следами. Через четыре дня они все-таки встретились, и подозреваемый подробно рассказал историю об убийстве лопатой женщины, похожей на бездомную.

Еще четыре человека слышали от него разные версии истории. К примеру, знакомая в день аварии зашла к плотнику и увидела, как он оттирал пятна со своей машины, которую гостья сфотографировала — теперь это одна из главных улик. Мужчина уверял, что велосипедистка выжила.

Вскоре после этого случая мужчина заявил о краже автомобиля, который спустя месяц нашли сгоревшим. Позже мужчина сознался, что сам же его и поджег. После ареста в июне подозреваемый и вовсе назвал все произошедшее своей неудачной шуткой — он якобы выдумал историю с ДТП, чтобы разжалобить свою бывшую возлюбленную, а для достоверности разбил лобовое стекло и залил его куриной кровью. Так он несколько раз менял свои показания.

"За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался. У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит. Но есть множество пропавших людей, о которых не сообщают полиции", — сетует прокурор, — разводит руками государственный прокурор Реми Кутен.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, кто же пострадал в ДТП. Они предполагают, что жертва может быть иностранкой, туристкой, отправийшейся в путешествие на велосипеде или же просто одиночкой, живущей вдалеке от семьи. Полиция призвала очевидцев сообщить любую информацию о женщине возрастом от 40 до 60 лет с велосипедом и рюкзаком на плечах.

Ранее в США осужденного за убийство освободили спустя 38 лет благодаря ДНК-тесту. Исследование показало, что виновным является другой заключенный, который скончался в 2020 году. Прокуратура назвала приговор "ужасающей несправедливостью".