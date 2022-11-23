У Єрусалимі можливий теракт: на зупинках пролунали вибухи, є загиблий (відео)

За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пристрій. Його заховали у сумці, яку залишили на автобусній зупинці.

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У столиці Ізраїлю Єрусалимі пролунало два вибухи на автобусних зупинках. Внаслідок чого одна людина загинула і як мінімум 15 людей поранені. Про це повідомляє ізраїльське видання "Israel national news".

Перший вибух стався на автобусній зупинці на виїзді з міста. Після чого постраждали не менш як дванадцять осіб, зокрема двоє у критичному стані та ще двоє у тяжкому стані. Один із постраждалих пізніше помер від отриманих травм у лікарні.

На місце події відправили екстрені служби для допомоги постраждалим.

Незабаром після цього надійшло повідомлення про другий вибух у районі Рамота. Внаслідок чого троє людей отримали легкі поранення.

На місця вибухів прибули правоохоронці, які закрили для руху шосе 1 на в'їзді до Єрусалиму. За попередніми даними, причиною вибуху став вибуховий пристрій. Його заховали у сумці, яку залишили на автобусній зупинці.

Нагадаємо, 13 листопада пролунав вибух у центрі Стамбула, на одній із найпопулярніших вулиць міста, його кваліфікували як теракт. Внаслідок атаки терористів загинули 6 людей, 53 поранені.

30 жовтня у Сомалі стався масштабний теракт. Під будівлею міністерства освіти в Могадішо вибухнули дві машини з вибухівкою. Внаслідок чого загинули щонайменше 100 людей, понад 300 людей отримали поранення.