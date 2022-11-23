Глава групи "Вагнера" Пригожин відправив до Європарламенту закривавлену кувалду (відео)

Російський підприємець та друг Путіна Євген Пригожин заявив, що вважає Європарламент "розпущеним".

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Голова групи "Вагнера" Євген Пригожин відправив Європарламенту футляр з-під музичного інструменту, в який поклав закривавлену кувалду з гравіюванням логотипа "Вагнера". Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що сліди крові на кувалді бутафорські. Передбачається, що це була реакція на визнання групи "Вагнера" терористичною організацією.

[ + – ] Євген Пригожин відправив кувалду до Європарламенту

Сам Євген Пригожин заявив, що оголошує Європарламент "розпущеним". Його позицію було опубліковано у групі "Пресс-служба компании "Конкорд"" у соціальній мережі "ВКонтакте".

"Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним", — заявив глава угруповання.

Група "Вагнера"

Група "Вагнера" — це воєнізоване угрупування, російське недержавне збройне формування, яке з 2014 року діє в Україні, а з 2017 року — в Сирії. Крім того, найманці цієї групи були помічені у Судані, Лівії, ЦАР, Мозамбіку та інших країнах. Була створена та залишається підконтрольною російському підприємцю та другу президента РФ Володимира Путіна Євгену Пригожину.

Нагадаємо, що Європарламент визнав Росію спонсором тероризму. Документ підтримали 494 європейські політики, проти виступили 58, а 44 — утрималися. У тексті резолюції йдеться про довільні страти агресорів на окупованих територіях без суду і слідства, викрадення, акти сексуального насильства, тортур та інші звірства ЗС РФ.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський подякував Європарламенту за визнання РФ спонсором тероризму. Президент України наголосив, що окупанти випустили сьогодні по Україні 67 ракет. Проте енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.