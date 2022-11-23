Довели всьому світу: Зеленський подякував Європарламенту за визнання РФ спонсором тероризму

Президент України наголосив, що окупанти випустили сьогодні по Україні 67 ракет. Проте енергетики та рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Related video

У середу, 23 листопада, Європарламент визнав Росію країною — спонсором тероризму, і пізніше РФ вкотре довела всьому світу, що це рішення справедливе. Про це у своєму вечірньому зверненні до українців заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою — спонсором тероризму. Нарешті! Вдячний усім європарламентаріям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда", — прокоментував глава України.

За його словами, країна-агресорка випустила сьогодні українською енергетичною інфраструктурою та містами 67 ракет. Внаслідок обстрілу загинули та постраждали мирні українці.

Водночас лідер держави зазначив, що енергетики та комунальники вже працюють над усуненням наслідків ракетних ударів.

"Щодо світла і водопостачання, всі працюють — енергетики працюють, ДСНСники, місцева влада. Завдання поставлене. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами — незламний народ", — резюмував президент.

Раніше пресслужба Повітряних сил України повідомила, що Росія випустила українськими містами 70 крилатих ракет, 51 з яких вдалося збити. Країна-агресорка також використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що на Київ летіла 31 ворожа ракета, 21 вдалося збити. Внаслідок атаки у столиці постраждали 11 людей.