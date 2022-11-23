Доказали всему миру: Зеленский поблагодарил Европарламент за признание РФ спонсором терроризма

Президент Украины подчеркнул, что оккупанты выпустили сегодня по Украине 67 ракет. Однако энергетики и спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

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В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию страной –– спонсором терроризма, и позже РФ в очередной раз доказала всему миру, что это решение справедливое. Об этом в своем вечернем обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством –– спонсором терроризма. Наконец-то! Благодарен всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда", –– прокомментировал глава Украины.

По его словам, страна-агрессор выпустила сегодня по украинской энергетической инфраструктуре и городам 67 ракет. В результате обстрела погибли и пострадали мирные украинцы.

При этом лидер государства отметил, что энергетики и коммунальщики уже работают над устранением последствий ракетных ударов.

"Что касается света и водоснабжения, все работают –– энергетики работают, ГСЧСники, местная власть. Задача поставлена. Мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами –– несокрушимый народ", –– резюмировал президент.

Ранее пресс-служба Воздушных сил Украины сообщила, что Россия выпустила по украинским городам 70 крылатых ракет, 51 из которых удалось сбить. Страна-агрессор также использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на Киев летела 31 вражеская ракета, 21 удалось сбить. В результате атаки в столице пострадали 11 человек.