Глава группы "Вагнера" Пригожин отправил в Европарламент окрававленную кувалду (видео)

Российский предприниматель и друг Путина Евгений Пригожин заявил, что считает Европарламент "распущенным".

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Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин отправил Европарламенту футляр из-под музыкального инструмента, в который положил окровавленную кувалду с гравировкой логотипа "Вагнера". Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что следы крови на кувалде бутафорские. Предполагается, что это была реакция на признание группы "Вагнера" террористической организацией.

[ + – ] Евгений Пригожин отправил кувалду в Европарламент

Сам Евгений Пригожин заявил, что объявляет Европарламент "распущенным". Его позиция была опубликована в группе "Пресс-служба компании "Конкорд"" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным", — заявил глава группировки.

Группа "Вагнера"

Группа "Вагнера" — это военизированная группировка, российское негосударственное вооруженное формирование, которые с 2014 года действует в Украине, а с 2017 года в Сирии. Кроме того, наемники этой группы были замечены в Судане, Ливии, ЦАР, Мозамбике и других странах. Была создана и остается подконтрольной российскому предпринимателю и другу президента РФ Владимира Путина Евгению Пригожину.

Напомним, что Европарламент признал Россию спонсором терроризма. Документ поддержали 494 европейских политика, против выступили 58, а 44 — воздержались. В тексте резолюции говорится о произвольных казнях агрессоров на оккупированных территориях без суда и следствия, похищениях, актах сексуального насилия, пыток и других зверствах ВС РФ.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за признание РФ спонсором терроризма. Президент Украины подчеркнул, что оккупанты выпустили сегодня по Украине 67 ракет. Однако энергетики и спасатели уже работают над ликвидацией последствий.