2,5 тисячі людей взяли участь у масовій оголеній фотосесії в Сіднеї (фото, відео)

Відомий американський фотограф Спенсер Тунік влаштував оголену зйомку на пляжі Бонді — заради цього місцевій владі довелося тимчасово змінити законодавство.

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Майже 2 500 оголених добровольців позували рано-вранці на пляжі Бонді в Сіднеї для фотосесії, покликаної привернути увагу до проблеми раку шкіри. Проєкт — справа рук американського фотографа Спенсера Туніка, який поставив за мету мотивувати австралійців до регулярного огляду шкіри. Задля зйомки владі довелося змінити законодавство, яке забороняє публічне оголення на пляжі. Про це пише ВВС.

З 03:30 за місцевим часом (17:30 за київським часом) волонтери зібралися на пляжі заради участі в інсталяції, зробленій у співпраці з благодійною організацією Skin Check Champions під час тижня поінформованості про рак шкіри.

"У нас є можливість підвищити поінформованість про перевірки шкіри, і для мене велика честь… приїхати сюди, зайнятися своїм мистецтвом і просто прославити тіло та (його) захист", — сказав всесвітньо відомий фотограф.

Один з учасників заходу, 77-річний Брюс Фішер, розповів, що провів половину свого життя під відкритим сонцем і медики видалили йому кілька злоякісних пухлин зі спини.

"Я подумав, що це хороша причина, і я люблю роздягатися на пляжі Бонді", — сказав чоловік.

Тунік добре відомий своїми знімками оголених тіл у найзнаковіших місцях світу, додали журналісти.

Нагадаємо, нещодавно вчені наочно показали, що буде, якщо наносити сонцезахисний крем на обличчя, але не на шию.

Також ми писали про те, як рак шкіри діагностували в австралійського актора Г'ю Джекмана, відомого за роллю Россомахи у фільмах кінноселеного Marvel "Люди X".