Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

2,5 тысячи людей приняли участие в массовой обнаженной фотосессии в Сиднее (фото, видео)

сидней туник, спенсер туник, бонди туник, пляж бонди, фотосессия пляж бонди

Известный американский фотограф Спенсер Туник устроил обнаженную съемку на пляже Бонди — ради этого местным властям пришлось временно изменить законодательство.

Related video

Около 2500 обнаженных добровольцев позировали ранним утром на пляже Бонди в Сиднее для фотосессии, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи. Проект — дело рук американского фотографа Спенсера Туника, который задался целью мотивировать австралийцев к регулярному осмотру кожи. Ради съемки властям пришлось изменить законодательство, которое запрещает публичное обнажение на пляже. Об этом пишет BBC.

С 03:30 по местному времени (17:30 по Киеву) волонтеры собрались на пляже ради участия в инсталляции, сделанной в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions во время недели осведомленности о раке кожи.

балди сидней, балди пляж, пляж балди Fullscreen
балди сидней, балди пляж, пляж балди Fullscreen
балди сидней, балди пляж, пляж балди
балди сидней, балди пляж, пляж балди

"У нас есть возможность повысить осведомленность о проверках кожи, и для меня большая честь… приехать сюда, заняться своим искусством и просто прославить тело и (его) защиту", — сказал всемирно известный фотограф.

Один из участников мероприятия, 77-летний Брюс Фишер, рассказал, что провел половину своей жизни под открытым солнцем и медики удалили ему пару злокачественных опухолей со спины.

"Я подумал, что это хорошая причина, и я люблю раздеваться на пляже Бонди", — поделился мужчина.

Туник хорошо известен своими снимками обнаженных тел в самых знаковых местах мира, добавили журналисты.

Напомним, недавно ученые наглядно показали, что будет, если наносить солнцезащитный крем на лицо, но не шею.

Также мы писали о том, как рак кожи обнаружили у австралийского актера Хью Джекмана, известного по роли Россомахи в фильмах киновселенной Marvel "Люди X".