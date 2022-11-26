2,5 тысячи людей приняли участие в массовой обнаженной фотосессии в Сиднее (фото, видео)

Известный американский фотограф Спенсер Туник устроил обнаженную съемку на пляже Бонди — ради этого местным властям пришлось временно изменить законодательство.

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Около 2500 обнаженных добровольцев позировали ранним утром на пляже Бонди в Сиднее для фотосессии, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи. Проект — дело рук американского фотографа Спенсера Туника, который задался целью мотивировать австралийцев к регулярному осмотру кожи. Ради съемки властям пришлось изменить законодательство, которое запрещает публичное обнажение на пляже. Об этом пишет BBC.

С 03:30 по местному времени (17:30 по Киеву) волонтеры собрались на пляже ради участия в инсталляции, сделанной в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions во время недели осведомленности о раке кожи.

"У нас есть возможность повысить осведомленность о проверках кожи, и для меня большая честь… приехать сюда, заняться своим искусством и просто прославить тело и (его) защиту", — сказал всемирно известный фотограф.

Один из участников мероприятия, 77-летний Брюс Фишер, рассказал, что провел половину своей жизни под открытым солнцем и медики удалили ему пару злокачественных опухолей со спины.

"Я подумал, что это хорошая причина, и я люблю раздеваться на пляже Бонди", — поделился мужчина.

Туник хорошо известен своими снимками обнаженных тел в самых знаковых местах мира, добавили журналисты.

Напомним, недавно ученые наглядно показали, что будет, если наносить солнцезащитный крем на лицо, но не шею.

Также мы писали о том, как рак кожи обнаружили у австралийского актера Хью Джекмана, известного по роли Россомахи в фильмах киновселенной Marvel "Люди X".