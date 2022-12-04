Рідкісна фобія: 21-річна ізраїльтянка боїться власного пупка

Страхи переслідували дівчину з дитинства, але з віком вони переросли в справжню фобію. Тепер жінка боїться ходити на пляж або в басейн, а коли приймає душ, то не торкається свого живота.

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В Ізраїлі живе 21-річна жінка, якій діагностувала рідкісну фобію. Одая Коен із самого дитинства страждає на омфалофобію — це страх свого пупка, а в деяких випадках — пупків інших людей. Про це повідомляє ізраїльський новинний вебсайт Ynet.

Фахівці виявили у 21-річної Коен фобію після того, як вона зважилася розповісти про свої страхи одній подрузі, яка навчалася на медичному факультеті й писала дипломну роботу про різні фобії. Ізраїльтянка розповіла про те, що з дитинства відчувала змішані почуття щодо свого пупка. З віком це переросло в справжню фобію — Одая боїться ходити на пляж або в басейн, а коли приймає душ, то не торкається свого живота.

"Пупок викликав у мене страх рівно стільки, скільки я себе пам'ятаю. І це страх, змішаний із огидою. Приблизно такий самий, як дехто відчуває до мишей або тарганів. Але тільки тарганів можна вивести, а пупок — ні", — зізналася вона.

[ + – ] 21-річна ізраїльтянка Одая Коен

Про свої страхи жінка розповідала в дитинстві своїм батькам, але вони не звертали на це уваги, проте чим старшою ставала Одая, тим рідкісна фобія все більше заважала їй у повсякденному житті. Навіть коли вона вийшла заміж, її страхи відбилися на сімейному житті — коли чоловік хоче почухати собі живіт, він виходить в іншу кімнату, оскільки Одая не може спокійно дивитися, як хтось торкається свого живота. Також чоловік взяв на себе відповідальність купати дитину, яка нещодавно народилася.

Одая спочатку думала, що в неї просто виявляється якась особлива дивина, але потім дізналася в інтернеті про рідкісне явище омфалофобію. Жінка звернулася до психологів, які запропонували їй пройти курс лікування, але він їй здався надто довгим. Справа в тому, що для подолання фобії потрібно багато часу. Страхів можна позбутися або шляхом регулярних медитацій, або поступовим контактом із фактором, що викликає страх. Тому Одая вирішила жити як раніше, просто не звертати на свій пупок і пупок інших людей надмірної уваги.

Раніше журналісти Daily Mail розповіли про те, як і чому виникли арахнофобія, акрофобія, ентомофобія та клаустрофобія. У матеріалі наводилися аргументи психологів, які пояснили причини страхів перед павуками, зміями чи закритими просторами.

Також Фокус з'ясовував, у чому полягає секрет популярності фільмів жахів, чому людям подобається почуття страху та як воно впливає на психо-емоційне здоров'я людини.