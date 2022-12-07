Мер Львова передав Папі Римському хрест з уламком російської крилатої ракети (фото)

За словами Андрія Садового, уламок ракети лікарі витягли з тіла тринадцятирічної дівчинки Насті. Хрест подорожуватиме церквами. А ще один такий Франциск залишить собі як нагадування про те, якою ціною українцям дістається правда та свобода.

Related video

Мер Львова Андрій Садовий на зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані передав понтифіку хрест з уламком російської крилатої ракети, яку витягли з тіла дівчинки. Про це мер написав у Telegram.

За словами мера, він здивувався такій пропозиції і разом із колегами ретельно готувався до зустрічі з Папою, щоб за кілька хвилин сказати все найважливіше.

Уламок ракети лікарі витягли з тіла тринадцятирічної дівчинки Насті.

"На фото дерев'яний хрест — символ перемоги добра та правди, який поранений уламком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці", — написав мер.

[ + – ] Андрій Садовий на зустрічі з Папою

За словами мера, римський понтифік благословив хрест. Надалі він подорожуватиме церквами всього світу та закликатиме всіх вірян молитися за Україну.

[ + – ] Андрій Садовий з дружиною Катериною

Ще один хрест Франциск залишить собі, аби пам'ятати, яку ціну українці платять за правду та свободу.

Мер Львова також повідомив, що обговорював із Папою наслідки російської агресії та проєкт #UNBROKEN, який запустили у Львові для того, щоб лікувати, протезувати та реабілітувати постраждалих від війни громадян України.

Нагадаємо, що Папа Франциск згадав про Україну на зустрічі з паломниками. Понтифік висловився проти насильства та війни в Україні та згадав про Голодомор.

Раніше Фокус повідомляв, що Кадиров назвав Франциска "жертвою пропаганди". Такий коментар керівника Чечні відбувся після заяв понтифіка про жорстокість чеченських бойовиків в Україні.