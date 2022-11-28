Багатостраждальний народ: Папа Франциск згадав про Україну під час зустрічі з паломниками

Папа Римський висловився проти насильства та війни в Україні, а також згадав про Голодомор у першу неділю різдвяного посту.

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У першу неділю Адвента Папа Римський Франциск зустрівся з паломниками на площі святого Петра у Ватикані. Після молитви понтифік закликав сказати "ні" війні в Україні та нагадав про річницю Голодомору. Про це пише видання Vatican News.

"Давайте невтомно говорити "ні" війні, "ні" насильству, "так" діалогу, "так" миру, зокрема, для багатостраждального українського народу", — сказав Папа Франциск.

Римський єпископ також згадав, що 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору. У виданні зазначають, що голод 30-х років є терором радянської влади стосовно українського народу. 2008 року Європарламент визнав Голодомор "злочином проти людяності".

У своєму зверненні до паломників Папа Франциск також торкнувся теми терористичних актів 23 листопада в Єрусалимі. Святий отець висловив стурбованість через зіткнення між Ізраїлем і Палестиною та закликав країни до мирного діалогу.

Папа Римський наголосив, що насильство ламає життя молоді й позбавляє людей надії на мир. Понтифік попросив парафіян молитися "про цих загиблих молодих людей і їхні сім'ї, особливо за матір".

Нагадаємо, що на думку Папи Римського, російсько-українську війну неможливо закінчити за допомогою зброї. Святіший отець вважає набагато ефективнішою "м'яку силу діалогу" та закликав Росію та Україну до переговорів.

Ще Фокус писав, що Папа Франциск прокоментував жорстокість російських вояків в Україні. На його думку, подібна поведінка не притаманна народові Росії. На підтвердження своїх слів Папа згадав Федора Достоєвського, твори якого підштовхують людей до осмислення християнства.

Також ми повідомляли, що глава Ватикану рішуче засудив масовані ракетні удари ЗС РФ по Україні. Папа Франциск звернувся до представників влади із закликом зупинити насильство та назвав російські атаки "безжальними".