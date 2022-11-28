Многострадальный народ: Папа Франциск вспомнил об Украине во время встречи с паломниками

Папа Римский высказался против насилия и войны в Украине, а также упомянул о Голодоморе в первое воскресение рождественского поста.

Related video

В первое воскресение Адвента Папа Римский Франциск встретился с паломниками на площади святого Петра в Ватикане. После молитвы понтифик призвал сказать "нет" войне в Украине и напомнил о годовщине Голодомора. Об этом пишет издание Vatican News.

"Давайте без устали говорить "нет" войне, "нет" насилию, "да" диалогу, "да" миру, в частности, для многострадального украинского народа", — сказал Папа Франциск.

Римский епископ также помянул, что 26 ноября Украина чтит память жертв Голодомора. В издании отмечают, что голод 30-х годов является террором советской власти по отношению к украинскому народу. В 2008 году Европарламент признал Голодомор "преступлением против человечности".

В своем обращении к паломникам Папа Франциск также коснулся темы террористических актов, произошедших 23 ноября в Иерусалиме. Святой отец выразил обеспокоенность из-за столкновений между Израилем и Палестиной и призвал страны к мирному диалогу.

Папа Римский подчеркнул, что насилие ломает жизни молодежи и лишает людей надежды на мир. Понтифик попросил прихожан молиться "об этих погибших молодых людях и их семьях, особенно о матерях".

Напомним, что по мнению Папы Римского, российско-украинскую войну невозможно закончить с помощью оружия. Святейший отец считает куда более эффективной "мягкую силу диалога" и призвал Россию и Украину к переговорам.

Еще Фокус писал, что Папа Франциск прокомментировал жестокость российских солдат в Украине. По его мнению, подобное поведение не присуще народу России. В подтверждение своим словам Папа упомянул о Федоре Достоевском, произведения которого подталкивают людей к осмыслению христианства.

Также мы сообщали, что глава Ватикана решительно осудил массированные ракетные удары ВС РФ по Украине. Папа Франциск обратился к представителям власти с призывом остановить насилие и назвал российские атаки "безжалостными".