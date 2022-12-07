Мэр Львова передал Папе Римскому крест с обломком российской крылатой ракеты (фото)

По словам Андрея Садового, осколок ракеты врачи извлекли из тела тринадцатилетней девочки Насти. Крест будет путешествовать по церквям. А еще один такой Франциск оставит себе как напоминание о том, какой ценой украинцам достается правда и свобода.

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Мэр Львова Андрей Садовый на встрече с Папой Римским Франциском в Ватикане передал понтифику крест с обломком российской крылатой ракеты, который извлекли из тела девочки. Об этом мэр написал в Telegram.

По словам мэра, он удивился такому предложению и вместе с коллегами тщательным образом готовился ко встрече с Папой, чтобы за несколько минут сказать все самое важное.

Осколок ракеты врачи извлекли из тела тринадцатилетней девочки Насти.

"На фото деревянный крест — символ победы добра и правды, который ранен осколком российской ракеты. Раненый, но несломленный, как все украинцы", — написал мэр.

[ + – ] Андрей Садовой на встрече с Папой

По словам мэра, римский понтифик благословил крест. В дальнейшем он будет путешествовать по церквам всего мира и призывать всех верующих молиться за Украину.

[ + – ] Андрей Садовой с супругой Екатериной

Еще один крест Франциск оставит себе, чтобы помнить, какую цену украинцы платят за правду и свободу.

Мэр Львова также сообщил, что обсуждал с Папой последствия российской агрессии и проект #UNBROKEN, который запустили во Львове для того, чтобы лечить, протезировать и реабилитировать пострадавших от войны граждан Украины.

Напомним, что Папа Франциск вспомнил об Украине на встрече с паломниками. Понтифик высказался против насилия и войны в Украине и упомянул о Голодоморе.

Ранее Фокус сообщал, что Кадыров назвал Франциска "жертвой пропаганды". Такой комментарий руководителя Чечни последовал после заявлений понтифика о жестокости чеченских боевиков в Украине.