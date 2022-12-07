Верховний суд Франції зобов'язав Росію виплатити "Ощадбанку" $1,3 млрд за активи в Криму

РФ також доведеться сплачувати відсотки, які нараховуватимуться до дня відшкодування суми збитків. Це майже 100 тисяч доларів щодня.

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Верховний суд Франції скасував ухвалу Апеляційного суду Парижа та залишив чинним рішення міжнародного арбітражу, згідно з яким РФ має виплатити "Ощадбанку" $1,1 млрд. Про це повідомляє заступниця міністра юстиції Ірина Мудрая у Facebook.

За присвоєння активів українського банку в анексованому Криму Росію, до того ж, зобов'язали відшкодувати відсотки.

Верховний суд Франції задовольнив скаргу представників Ощадбанку щодо відшкодування збитків, які РФ завдала фінустанові під час окупації Криму.

"Тридцять тисяч сторінок, на яких доводиться незаконність експропріації інвестицій "Ощадбанку", які перебували в Криму, — йдеться у повідомленні заступника міністра юстиції. — 76 кг у шести коробках. І кожна зі сторінок обґрунтовує конкретні факти порушення міжнародного права".

Ба більше, Росії доведеться виплатити відсотки, які нараховуватимуться доти, доки РФ не виплатить збитки. Це майже 100 тисяч доларів щодня.

Позов "Ощадбанку" до РФ

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс рішення на користь "Ощадбанку", який вимагав відшкодувати збитки. Компенсація мала становити 1,1 млрд доларів, до яких додавалися відсотки. Загальна сума — 1,3 млрд.

Представники РФ оскаржили рішення, і суд задовольнив скаргу. Справа в тому, що договір про захист інвестицій, на який посилалися представники України, поширюється на інвестиції з 1 січня 1992 року. "Ощадбанк" почав працювати в Криму раніше, відразу ж після розпаду СРСР.

Представники Ощадбанку подали апеляцію, вважаючи, що таке рішення не узгоджується з прецедентною практикою, на яку спирається французька система правосуддя.

Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. У банкоматах Ощадбанку банківським клієнтам дозволяється знімати до 50 тис. грн протягом доби.

Раніше Фокус розбирався у тому, як банки рятують гроші клієнтів під час віялових відключень. Відключення електроенергії по всій країні змушують банківські установи обладнати свої офіси та технології додатковими джерелами живлення.