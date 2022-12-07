Верховный суд Франции обязал Россию выплатить "Ощадбанку" $1,3 млрд за активы в Крыму

РФ также придется выплачивать проценты, которые будут начисляться до дня возмещения суммы ущерба. Это порядка 100 тысяч долларов ежедневно.

Related video

Верховный суд Франции отменил постановление Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение международного арбитража, согласно которому РФ должна выплатить "Ощадбанку" $1,1 млрд. Об этом сообщает заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в Facebook.

За присвоение активов украинского банка в аннексированном Крыму Россию, ко всему прочему, обязали возместить проценты.

Верховный суд Франции удовлетворил жалобу представителей Ощадбанка относительно возмещения убытков, которые РФ нанесла финучреждению во время оккупации Крыма.

"Тридцать тысяч страниц, на которых доказывается незаконность экспроприации инвестиций "Ощадбанка", которые находились в Крыму, — говорится в сообщении замминистра юстиции. — 76 кг в шести коробках. И каждая из страниц обосновывает конкретные факты нарушения международного права".

Более того, России придется выплатить проценты, которые будут начисляться до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб. Это порядка 100 тысяч долларов ежедневно.

Иск "Ощадбанка" к РФ

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес решение в пользу "Ощадбанка", требовавшего возместить ущерб. Компенсация должна была составлять 1,1 млрд долларов, к которым прибавлялись проценты. Общая сумма — 1,3 млрд.

Представители РФ обжаловали решение, и суд удовлетворил жалобу. Дело в том, что договор о защите инвестиций, на который ссылались представители Украины, распространяется на инвестиции с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же начал работать в Крыму раньше, сразу же после распада СССР.

Представители Ощадбанка подали апелляцию, считая, что такое решение не согласуется с прецедентной практикой, на которую опирается французская система правосудия.

Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных с карт других банков. В банкоматах Ощадбанка банковским клиентам разрешается снимать до 50 тыс. грн в течение суток.

Ранее Фокус разбирался в том, как банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений. Отключения электроэнергии по всей стране заставляют банковские учреждения оборудовать свои офисы и технологии дополнительными источниками питания.