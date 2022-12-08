Шукають другу добу: у РФ з військової частини втекли троє військовослужбовців (фото)

Журналісти не називають справжніх імен росіян, які вирішили не залишатися у казармі. Але, судячи з віку — 31, 34 та 40 років, їх призвали в межах "часткової мобілізації".

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Троє російських військовослужбовців самовільно залишили військову частину в Астраханській області. Поліція веде їх пошуки протягом майже двох діб, шукають навіть у сусідніх регіонах. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Судячи з віку, військовослужбовці були призвані згідно з указом президента РФ про "часткову мобілізацію".

За інформацією журналістів, дезертували 31-річний Артур А., 34-річний Семен Ш. та 40-річний Степан С. (імена змінені).

[ + – ] 34-річний Семен Ш.

Відомо, що вранці, 7 грудня, вони пішли з військової частини у невстановленому напрямку. Поліція веде пошуки в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях та республіці Калмикія.

[ + – ] 40-річний Степан С.

Нагадаємо, що, згідно з заявою Зеленського, мирний час в Україні може настати вже 2023 року. Президент віддав належне європейським партнерам, які допомагають підтримувати стабільність в Україні, а мільйонам людей пережити війну.

Раніше Фокус повідомляв, що, за розпорядженням Путіна, в Росії заборонили одягати кайдани на жінок, дітей та підозрюваних в економічних злочинах.