Ищут вторые сутки: в РФ из воинской части сбежали трое военнослужащих (фото)

Журналисты не называют настоящих имен россиян, решивших не оставаться в казарме. Но, судя по возрасту — 31, 34 и 40 лет, — их призвали в рамках "частичной мобилизации".

Related video

Трое российских военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в Астраханской области. Полиция ведет их поиски на протяжении без малого двух суток, ищут даже в соседних регионах. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Судя по возрасту, военнослужащие были призваны согласно указу президента РФ о "частичной мобилизации".

По информации журналистов, дезертировали 31-летний Артур А., 34-летний Семен Ш. и 40-летний Степан С. (имена изменены).

[ + – ] 34-летний Семен Ш.

Известно, что утром 7 декабря они ушли из воинской части в неустановленном направлении. Полиция ведет поиски в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях и республике Калмыкия.

[ + – ] 40-летний Степан С.

Напомним, что, согласно заявлению Зеленского, мирное время в Украине может наступить уже в 2023 году. Президент отдал должное европейским партнерам, которые помогают поддерживать стабильность в Украине, а миллионам людей — пережить войну.

Ранее Фокус сообщал, что, по распоряжению Путина, в России запретили надевать кандалы на женщин, детей и подозреваемых в экономических преступлениях.