Українським біженцям у США складно знайти роботу, хоча вільні тисячі вакансій, — ЗМІ

Українські громадяни та їхні близькі родичі за межами США можуть приїхати в Америку та легально перебувати тут протягом двох років. США зробили ключовий крок, щоб дозволити українцям, які тікають від російського вторгнення, переїхати в країну.

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За даними Служби громадянства й імміграції США, понад 215 тис. українських біженців переїхали в США після початку масштабного російського вторгнення в Україну. Але багато хто стикається зі складностями, пов'язаними з переїздом у нову країну. Про це повідомляє Fox News.

21 квітня 2022 року влада США зробила ключовий крок, щоб дозволити українцям, які тікають від російського вторгнення, переїхати в США. Українські громадяни та їхні близькі родичі, які перебувають за межами США, можуть приїхати в Америку та легально перебувати тут протягом двох років.

"В останній місяць в Україні було дуже складно: не було електрики", — пояснила 21-річна Вікторія Болотіна, яка місяць тому переїхала з Києва в Міннеаполіс (штат Міннесота). В Україні у жінки залишився чоловік і батько.

[ + – ] Більшість українських сімей із початку повномасштабної війни перебралися в Нью-Йорк, Чикаго та Сіетл

"Найважливіше для нас — знайти роботу. Я також хотіла б вступити в університет — працювати й одночасно здобувати освіту", — сказала вона.

Вікторія — студентка українського вишу, але через різницю в часі зараз їй доводиться ночами слухати онлайн-лекції.

Більшість українських сімей із початку повномасштабної війни перебралися в Нью-Йорк, Чикаго та Сіетл. За інформацією Лютеранської організації, яка займається питаннями імміграції та біженців, більшість біженців із України — це жінки й діти, тобто до всіх інших складнощів додається ще й необхідність доглядати дітей.

"Зазвичай мовний бар'єр стає тією перешкодою, яка не дозволяє українцям працювати в їхній професійній сфері. Транспорт — ще одна складність, вони не мають доступу до автомобілів", — пояснила президентка організації Кріс Омара Віграраджа.

Водночас Айвар Рахман, керівник організації, яка допомагає українським сім'ям, зазначив, що в США багато вільних робочих місць.

"У Міннесоті прямо зараз налічується щонайменше 100 тисяч вільних вакансій, а ми штат із 5 мільйонами жителів", — сказав Рахман. За його словами, у місцевих громадських і приватних школах не вистачає учнів.

"Нам усім потрібні учні, потрібні члени спільноти", — сказав він.

Представники організації American Service in Ukraine кажуть, що їм потрібні волонтери, які б допомагали біженцям дістатися з аеропорту, знайти житло та допомогти в пошуку роботи.

Організація Tent Partnership for Refugees співпрацює з бізнес-спільнотою, щоб допомогти біженцям у пошуку роботи. У вересні ця група проводила бізнес-саміт за участю 45 американських компаній, серед яких були Amazon, Hilton, Pfizer і PepsiCo. Представники бізнесу пообіцяли надати робочі місця для 22 000 біженців у США протягом наступних трьох років.

За словами керівника цієї групи Аарона Шварца, більшість роботодавців каже, що серед співробітників-біженців не така актуальна проблема плинності кадрів. А американські споживачі з більшою ймовірністю купуватимуть той чи інший товар у компанії, яка приймає на роботу біженців.

Нагадаємо, що в Латвії продовжили термін важливої для українських біженців програми. Латвія, на відміну від інших країн Європи, поки не згортає програми підтримки біженців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірландії 23 українських жінок із дітьми виселяють з готелю. Багато українських біженців назвали готель своїм другим домом.