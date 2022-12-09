Украинским беженцам в США сложно найти работу, хотя свободны тысячи вакансий, — СМИ

Украинские граждане и их близкие родственники за пределами США могут приехать в Америку и легально находиться здесь в течение двух лет. Власти страны сделали ключевой шаг, чтобы облегчить переезд в США украинцам, которые бегут от российского вторжения.

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Согласно данным Службы гражданства и иммиграции США, свыше 215 тыс. украинских беженцев решились на переезд в США после начала масштабного российского вторжения в Украину. Но многие сталкиваются со сложностями, сопряженными с переездом в новую страну. Об этом сообщает Fox News.

21 апреля 2022 года власти США сделали ключевой шаг, чтобы позволить украинцам, которые бегут от российского вторжения, переехать в США. Украинские граждане и их близкие родственники, находящиеся за пределами США, могут приехать в Америку и легально находиться здесь в течение двух лет.

"В последний месяц в Украине было очень сложно: не было электричества", — пояснила 21-летняя Виктория Болотина, которая месяц тому назад переехала из Киева в Миннеаполис (штат Миннесота). В Украине у женщины остался муж и отец.

[ + – ] Большинство украинских семей с начала полномасштабной войны перебрались в Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл.

"Самое важное для нас — найти работу. Я также хотела бы поступить в университет — работать и одновременно получать образование", — сказала она.

Виктории, студентке украинского вуза, из-за переезда в США и разницы во времени сейчас приходится по ночам слушать онлайн-лекции.

Большинство украинских семей с начала полномасштабной войны перебрались в Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл. По информации Лютеранской организации, которая занимается вопросами иммиграции и беженцев, большинство беженцев из Украины — это женщины и дети, то есть ко всем другим сложностям добавляется и еще и необходимость присматривать за детьми.

"Обычно языковой барьер становится тем препятствием, которое не позволяет украинцам работать в их профессиональной сфере. Транспорт — еще одна сложность, у них нет доступа к автомобилям", — объяснила президент организации Крис Омара Виграраджа.

Вместе с тем, Айвар Рахман, руководитель организации, которая помогает украинским семьям, отметил, что в США много свободных рабочих мест.

"В Миннесоте прямо сейчас насчитывается по меньшей мере 100 тысяч свободных вакансий, а мы штат с 5 миллионами жителей", — сказал Рахман. По его словам, в местных общественных и частных школах не хватает учеников.

"Нам всем нужны учащиеся, нужны члены сообщества", — сказал он.

Представители организации American Service in Ukraine говорят, что им нужны волонтеры, которые бы помогали беженцам добраться из аэропорта, найти жилье и помочь в поиске работы.

Организация Tent Partnership for Refugees сотрудничает с бизнес-сообществом, чтобы помочь беженцам в поиске работы. В сентябре эта группа проводила бизнес-саммит с участием 45 американских компаний, среди которых были Amazon, Hilton, Pfizer и PepsiCo. Представители бизнеса пообещали предоставить рабочие места для 22 000 беженцев в США в течение следующих трех лет.

По словам руководителя этой группы Аарона Шварца, большинство работодателей говорит, что среди сотрудников-беженцев не так актуальна проблема текучести кадров. А Американские потребители с большей вероятностью будут покупать тот или иной товар у компании, которая принимает на работу беженцев.

Напомним, что в Латвии продлили срок важной для украинских беженцев программы. Латвия, в отличие от ряда других стран Европы, пока не сворачивает программы поддержки беженцев.

Ранее Фокус сообщал, что в Ирландии 23 украинских женщин с детьми выселяют из отеля. Многие украинские беженцы назвали отель своим вторым домом.