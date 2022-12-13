46 країн не дозволять заморозити Україну: схвалено допомогу на $1 млрд, — МЗС

За словами глави МЗС Франції Катрін Колонни, допомогти Україні пообіцяли ще 24 організації. За словами Анналени Бербок, керівниці МЗС Німеччини, через путінські бомби хірурги оперують при світлі телефонів, а школярі роблять домашню роботу при свічках, у шапках та куртках.

Related video

У вівторок, 13 грудня, на конференції у Парижі схвалили фінансування у розмірі понад мільярд доларів для підтримки України на період зими. Про це заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна заявив, передає CNN.

Фінансування пообіцяли надати 46 країн та 24 міжнародні організації.

Ці кошти підуть на:

відновлення енергетичної мережі України;

продовольчий сектор;

водопостачання;

охорона здоров'я та транспорт.

Допомога Німеччини

Зі свого боку, влада Німеччини пообіцяла виділити додаткові 53,2 млн доларів. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не дозволить президенту країни-агресора Володимиру Путіну зламати волю українців через жорстоку тактику та занурити Україну в холод.

В Україну спрямують обладнання, щоб допомогти відновити енергосистему. Серед іншого, це генератори та трансформатори.

"Через путінські бомби лікарям довелося проводити операцію на серці хлопчика при світлі телефонів. Діти роблять домашні завдання для школи при свічках, у шапках, шарфах та куртках", — наголошується в повідомленні міністерки.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає скасування ПДВ та мит на генератори та термінали Starlink.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна потребує термінової допомоги для енерго- та теплопостачання. А загальна вартість відновлювальних робіт від наслідків російської агресії оцінюється вже у 600 млрд доларів.