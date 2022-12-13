46 стран не позволят заморозить Украину: одобрена помощь на $1 млрд, — МИД

По словам главы МИД Франции Катрин Колонна, помочь Украине пообещали еще 24 организации. По словам Анналены Бербок, руководителя МИД Германии, из-за путинских бомб хирурги оперируют при свете телефонов, а школьники делают домашнюю работу при свечах, в шапках и куртках.

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Во вторник, 13 декабря, на конференции в Париже было одобрено финансирование в размере свыше одного миллиарда долларов для поддержки Украины на период зимы. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна заявил, передает CNN.

Финансирование пообещали предоставить 46 стран и 24 международные организации.

Эти средства пойдут на:

восстановление энергетической сети Украины;

продовольственный сектор;

водоснабжение;

здравоохранение и транспорт.

Помощь Германии

В свою очередь, власти Германии пообещали выделить дополнительные 53,2 млн долларов. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не позволит президенту страны-агрессора Владимиру Путину сломить волю украинцев посредством жестокой тактики и погрузить Украину в холод.

В Украину направят оборудование, чтобы помочь восстановить энергосистему. Среди прочего, это генераторы и трансформаторы.

"Из-за путинских бомб врачам пришлось проводить операцию на сердце мальчика при свете телефонов. Дети делают домашние задания для школы при свечах, в шапках, шарфах и куртках", — отмечается в сообщении министра.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий отмену НДС и пошлин на генераторы и терминалы Starlink.

Ранее Фокус сообщал, что Украина нуждается в срочной помощи для энерго- и теплоснабжения. А общая стоимость восстановительных работ от последствий российской агрессии оценивается уже в 600 млрд долларов.