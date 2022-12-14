Спроба держперевороту у ФРН: змовники можуть бути тісно пов'язані з Росією, — ЗМІ

Журналісти заявили, що будь-які порушення та ослаблення західних демократій вигідні Росії. Москва роками шукає можливості дестабілізувати ситуацію на Заході.

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Група змовників "Громадяни Рейху" ("Рейхсбюргер"), яка хотіла влаштувати державний переворот у Німеччині, може бути тісно пов'язана з Росією. Про це пише німецьке видання Bild.

Повідомляється, що ватажок угруповання 71-річний принц Генріх Рейсс із Гессена у червні минулого року відсвяткував Національний день Росії у генеральному консульстві президента РФ Володимира Путіна у Лейпцигу.

Окрім того, як пише видання, його дівчина є громадянкою Росії. Вона також домовилася про зустріч у генеральному консульстві. Німецькі служби безпеки впевнені, що прихильником угруповання "Громадяни Рейху" може бути громадянин РФ якийсь Віталій Б.

Прессекретар з правової політики фракції "Союз" Гюнтер Крінгс (ХДС) заявив, що "Громадяни Рейху" спеціально шукають близькість Росії та контакти з російськими представниками в Німеччині

"Такі зв'язки знову значно збільшили б небезпеку, яку громадяни Рейху становлять для нашої держави", — продовжив Крінгс.

Директор з досліджень чеського "Центру європейських цінностей безпекової політики" Якуб Янда заявив, що РФ протягом довгих років використовує свої спецслужби, щоб встановлювати зв'язки з рухами проти чинної влади на Заході. Деякі їх – опозиційні партії, інші – відверті противники конституційного ладу.

За словами експерта, будь-які порушення та ослаблення західних демократій вигідні Росії

Прямо зараз, коли Кремль веде війну з Україною, Москві потрібно якимось чином відвернути увагу військових партнерів Києва", — сказав Янда.

Раніше Фокус писав, що федеральна прокуратура і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештували 25 підозрюваних терористів, які планували державний переворот у ФРН. Лідером організації з організації "Рейхсбюргер" є маловідомий дворянин із Гессена та колишній депутат парламенту принц Генріх Рейсс.

Слідство встановило, що члени організації, яких очолив принц Генріх XIII, планували в "День Х" увірватися до Бундестагу за прикладом штурмовиків Капітолію в США. Тоді депутатів та членів німецького уряду мали заарештувати. Змовники сподівалися, що це призведе до хвилювань по всій країні, які закінчаться поваленням системи та створенням тимчасового уряду на чолі з Генріхом Рейссом.