Попытка госпереворота в ФРГ: заговорщики могут быть тесно связаны с Россией, — СМИ

Журналисты заявили, что любые нарушения и ослабления западных демократий выгодны России. Москва годами ищет возможности дестабилизировать ситуацию на Западе.

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Группа заговорщиков "Граждане Рейха" ("Рейхсбюргер"), которая хотела устроить государственный переворот в Германии, может быть тесно связана с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Сообщается, что главарь группировки 71-летний принц Генрих Рейсс из Гессена в июне прошлого года отпраздновал Национальный день России в генеральном консульстве президента РФ Владимира Путина в Лейпциге.

Кроме того, как пишет издание, его девушка является гражданкой России. Она также договорилась о встрече в генеральном консульстве. Немецкие службы безопасности уверены, что сторонником группировки "Граждане Рейха" может быть гражданин РФ некий Виталий Б.

Пресс-секретарь по правовой политике фракции "Союз" Гюнтер Крингс (ХДС) заявил, что "Граждане Рейха" специально ищут близость России и контакты с российскими представителями в Германии

"Такие связи снова значительно увеличили бы опасность, которую граждане Рейха представляют для нашего государства", — продолжил Крингс.

Директор по исследованиям чешского "Центра европейских ценностей политики безопасности" Якуб Янда заявил, что РФ на протяжении долгих лет использует свои спецслужбы, чтобы устанавливать связи с движениями против действующих властей на Западе. Некоторые из них – оппозиционные партии, другие – откровенные противники конституционного строя.

По словам эксперта, любые нарушения и ослабления западных демократий выгодны России

Прямо сейчас, когда Кремль ведет войну с Украиной, Москве нужно каким-либо образом отвлечь внимание военных сторонников Киева", — сказал Янда.

Ранее Фокус писал, что федеральная прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции Германии арестовали 25 подозреваемых террористов, которые планировали государственный переворот в ФРГ. Лидером организации из организации "Рейхсбюргер" является малоизвестный дворянин из Гессена и бывший депутат парламента принц Генрих Рейсс.

Следствие установило, что члены организации, которых возглавил принц Генрих XIII планировали в "День Х" ворваться в Бундестаг по примеру штурмовиков Капитолия в США. Тогда депутатов и членов немецкого правительства должны были арестовать. Заговорщики надеялись, что это приведет к волнениям по всей страны, которые закончатся свержением системы и созданием временного правительства во главе с Генрихом Рейссом.