Попытка госпереворота в Германии: заговорщики хотели взять штурмом Бундестаг, — Spiegel

Журналисты пишут, что заговорщики собирались надеть на депутатов и министров наручники, вызвав протесты по всей стране. Тогда бы они сформировали новое правительство, которое возглавил бы 71-летний принц Генрих Рейсс из Гессена.

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Федеральная прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции Германии арестовали 25 подозреваемых террористов, которые планировали государственный переворот в ФРГ. Лидером организации из организации "Рейхсбюргер" является малоизвестный дворянин из Гессена и бывший депутат парламента принц Генрих Рейсс, о чем пишет издание Spiegel.

По словам журналистов, силы безопасности провели одну из крупнейших операций против экстремистов в Германии. Сотни следователей отдела госбезопасности в рекордно короткие сроки действовали против 52 подозреваемых. Правоохранители установили слежку за террористами, прослушивали телефоны, отслеживали чаты и проверяли аккаунты в социальных сетях.

Издание пишет, что "Рейхсбюргер" — это широко распространенная сеть в Германии, Австрии и Италии. Следствие установило, что члены организации, которых возглавил принц Генрих XIII планировали в "День Х" ворваться в Бундестаг по примеру штурмовиков Капитолия в США. Тогда депутатов и членов немецкого правительства должны были арестовать. Заговорщики надеялись, что это приведет к волнениям по всей страны, которые закончатся свержением системы и созданием временного правительства во главе с Генрихом Рейссом.

Также следствие считается, что члены группировки подписали соглашение о неразглашении планов. Нарушителям грозила смерть. Заговорщики приобрели для связи спутниковые телефоны Iridium на сумму около 20 000 евро, которые также должны работать в случае выхода из строя сети сотовой связи.

Структура организации заговорщиков

Сообщается, что группа разделилась на гражданскую часть, называемую внутри "Советом", и военную часть с теневой армией. Последними руководили несколько бывших солдат и один действующий военнослужащий Бундесвера – старший сержант Андреас М., который официально до сих пор служит в Командовании сил специального назначения.

По словам следствия, в группу специально вербовались полицейские и солдаты. Предполагаемые заговорщики хотели проверить, пригодна ли недвижимость немецкой армии для размещения собственных войск после свержения правительства.

Сообщается, что несколько членов группы получили оружие и провели тренировки по стрельбе. Один из обвиняемых владеет оружейным магазином. Нетипичным для террористической группы является возраст подозреваемых: большинству мужчин и женщин за 40, а главарю группировки вовсе за 70 лет.

Издание пишет, что среди членов группировки шеф-повар для гурманов, у дочери которого есть ребенок от темнокожего футбольного профессионала, мастер-кровельщик, организовавший протесты против вакцинации от коронавируса в Шварцвальде, пилот немецкой авиакомпании, юрист с докторской степенью и классический теноровый певец.

Глава заговорщиков Генрих XIII Рейсс

В материале сказано, что главарь группировки принц Генрих XIII Рейсс происходит из разветвленной дворянской семьи, которая правила в Фогтланде (регион на востоке Германии) около 800 лет до упразднения монархии в стране. Будучи дипломированным инженером и предпринимателем, он работал во Франкфурте-на-Майне и, среди прочего, преуспел в торговле недвижимостью и производстве игристых вин.

По словам журналистов, несколько лет назад принц Рейсс раскрыл свой радикальный взгляд на мир в Цюрихе. В то время он отрицал Федеративную Республику в какой-либо государственной легитимности, распространял антисемитские конспирологические истории и говорил о Германии как о "торговой компании" и до сих пор "оккупированной стране".

Ранее Фокус писал, что по информации прокуратуры ФРГ, россиянка Виталия помогала лидеру группировки заговорщиков установить связь с РФ, чтобы получить необходимую поддержку.

Также мы писали, что по информации немецких СМИ, чтобы привлечь на свою сторону население, преступники намеревались отключить электричество в стране.