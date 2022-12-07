Спроба держперевороту в Німеччині: змовники хотіли взяти штурмом Бундестаг, — Spiegel

Журналісти пишуть, що змовники збиралися надіти на депутатів та міністрів наручники, викликавши протести по всій країні. Тоді б вони сформували новий уряд, який очолив би 71-річний принц Генріх Рейсс із Гессена.

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Федеральна прокуратура та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини заарештували 25 підозрюваних терористів, які планували державний переворот у ФРН. Лідером організації з організації "Рейхсбюргер" є маловідомий дворянин із Гессена та колишній депутат парламенту принц Генріх Рейсс, про що пише видання Spiegel.

За словами журналістів, сили безпеки провели одну з найбільших операцій проти екстремістів у Німеччині. Сотні слідчих відділу держбезпеки у рекордно короткі терміни діяли проти 52 підозрюваних. Правоохоронці встановили стеження за терористами, прослуховували телефони, відстежували чати та перевіряли акаунти у соціальних мережах.

Видання пише, що "Рейхсбюргер" — це поширена мережа в Німеччині, Австрії та Італії. Слідство встановило, що члени організації, яких очолив принц Генріх XIII, планували в "День Х" увірватися до Бундестагу за прикладом штурмовиків Капітолія в США. Тоді депутатів та членів німецького уряду мали заарештувати. Змовники сподівалися, що це призведе до хвилювань по всій країні, які закінчаться поваленням системи та створенням тимчасового уряду на чолі з Генріхом Рейссом.

Також слідство вважається, що члени угруповання підписали угоду щодо нерозголошення планів. Порушникам загрожувала смерть. Змовники придбали для зв'язку супутникові телефони Iridium на суму близько 20 000 євро, які також повинні працювати у разі виходу з ладу мережі.

Структура організації змовників

Повідомляється, що група розділилася на цивільну частину, яка називається всередині "Радою", і військову частину з тіньовою армією. Останніми керували кілька колишніх солдатів і один чинний військовослужбовець Бундесверу – старший сержант Андреас М., котрий офіційно досі служить у Командуванні сил спеціального призначення.

За словами слідства, у групу спеціально вербувалися поліцейські та солдати. Передбачувані змовники хотіли перевірити, чи придатна нерухомість німецької армії для розміщення власних військ після повалення уряду.

Повідомляється, що кілька членів групи отримали зброю та провели тренування зі стрільби. Один з обвинувачених володіє магазином зброї. Нетиповим для терористичної групи є вік підозрюваних: більшості чоловіків та жінок за 40, а ватажку угруповання — зовсім за 70 років.

Серед членів угруповання шеф-кухар для гурманів, у дочки якого є дитина від темношкірого футбольного професіонала, майстер-покрівельник, який організував протести проти вакцинації від коронавірусу у Шварцвальді, пілот німецької авіакомпанії, юрист з докторським ступенем і класичний теноровий.

Глава змовників Генріх XIII Рейс

У матеріалі сказано, що ватажок угруповання принц Генріх XIII Рейсс походить з розгалуженої дворянської родини, яка правила у Фогтланді (регіон на сході Німеччини) близько 800 років до скасування монархії країни. Бувши дипломованим інженером і підприємцем, він працював у Франкфурті-на-Майні й, серед іншого, досяг успіху в торгівлі нерухомістю та виробництві ігристих вин.

За словами журналістів, кілька років тому принц Рейсс розкрив свій радикальний погляд на світ у Цюриху. Тоді він заперечував Федеративну Республіку в будь-якій державній легітимності, поширював антисемітські конспірологічні історії та говорив про Німеччину як про "торгову компанію" і досі "окуповану країну".

Раніше Фокус писав, що, за інформацією прокуратури ФРН, росіянка Віталія допомагала лідеру угруповання змовників встановити зв'язок з РФ, щоб отримати необхідну підтримку.

Також ми писали, що за інформацією німецьких ЗМІ, щоб залучити на свій бік населення, злочинці мали намір відключити електрику в країні.