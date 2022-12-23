Ризик зіткнення між Росією та США високий, — посол Москви у Вашингтоні

За словами Олексія Антонова, діалог між Росією та Сполученими Штатами знаходиться на етапі "льодовикового періоду". Дипломат каже, що Москва намагалася домогтися того, щоб її інтереси щодо безпеки не зневажали.

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Вашингтон веде "проксі-війну" проти Росії та ризик зіткнень між двома країнами зріс, заявив посол РФ у США Анатолій Антонов. Про це повідомляє ТАРС.

За словами посла, ніхто не приховує справжньої мети політики Білого дому стосовно Кремля, оскільки на всіх телеканалах політичні коментатори говорять про необхідність посилити проксі-війну США щодо РФ.

Посол підкреслив, що "ризик зіткнення між Росією та США високий".

Росія, зазначив дипломат, намагатиметься домогтися того, щоб її інтересами щодо безпеки не нехтували.

Антонов також підкреслив, що діалог між Росією та Сполученими Штатами знаходиться на етапі "льодовикового періоду".

"Російське посольство все ще змушене працювати в атмосфері ворожості та недовіри", — заявив Антонов, пояснивши, що відбувається все це через спроби місцевих правлячих кіл, які прагнуть нав'язати Росії образ "міжнародного вигнанця".

Поїздку президента України Володимира Зеленського до США російський дипломат охарактеризував як провокацію, а після анонсу поставок ЗРК Patriot сказав, що Україна не має фахівців для роботи з такими системами, тому їхніми операторами, можливо, будуть фахівці з США чи інших країн Альянсу.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо Росія переможе у війні, Європа вже не буде такою, як раніше. Таку заяву 21 грудня зробив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. За його словами, якщо РФ вторгнеться до інших країн Європи, доведеться витрачати набагато більше американських ресурсів, ніж зараз.