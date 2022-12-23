Риск столкновения между Россией и США высок, — посол Москвы в Вашингтоне

По словам Алексея Антонова, диалог между Россией и Соединенными Штатами находится на этапе "ледникового периода". Дипломат говорит, что Москва пыталась добиться того, чтобы ее интересами относительно безопасности не пренебрегали.

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Вашингтон ведет "прокси-войну" против России и риск столкновений между двумя странами возрос, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла, никто не скрывает истинных целей политики Белого дома по отношению к Кремлю, поскольку на всех телеканалах политические комментаторы говорят о необходимости усилить прокси-войну США в отношении РФ.

Посол подчеркнул, что "риск столкновения между Россией и США высок".

Россия, отметил дипломат, будет пытаться добиться того, чтобы ее интересами относительно безопасности не пренебрегали.

Антонов также подчеркнул, что диалог между Россией и Соединенными Штатами находится на этапе "ледникового периода".

"Российское посольство все еще вынуждено работать в атмосфере враждебности и недоверия", — заявил Антонов, объяснив, что происходит все это из-за попыток местных правящих кругов, стремящихся навязать России образ "международного изгоя".

Поездку президента Украины Владимира Зеленского в США российский дипломат охарактеризовал как провокацию, а после анонса поставок ЗРК Patriot сказал, что у Украины нет специалистов для работы с такими системами, поэтому их операторами, возможно, будут специалисты из США или других стран Альянса.

Ранее Фокус сообщал, что если Россия победит в войне, Европа уже не будет такой, как прежде. Такое заявление 21 декабря сделал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. По его словам, если РФ вторгнется в другие страны Европы, придется тратить намного больше американских ресурсов, чем сейчас.