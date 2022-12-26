Полювання на Bellingcat: в РФ оголосили у розшук журналіста Христо Грозєва

За інформацією росЗМІ, журналіста звинувачують у поширенні фейків про Збройні сили РФ.

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Російське міністерство внутрішніх справ оголосило у федеральний розшук журналіста та керівника проекту Bellingcat Христо Грозєва. За інформацією пропагандистського видання "РИА Новости", проти нього порушили кримінальну справу за "поширення фейків про російську армію".

Російське видання "Медиазона" в Telegram опублікувало картку Грозєва з бази розшуку МВС РФ, де зазначені особисті дані журналіста. Однак у графі "підстава для розшуку" зазначено лише, що Грозєв розшукується за статтею КК.

Джерело РІА повідомило, що проти журналіста порушено кримінальну справу про поширення недостовірної інформації про Збройні сили РФ. Водночас, сам Грозєв повідомив, що причина розшуку йому невідома.

"Я не маю уявлення, на якій підставі Кремль оголосив мене в "розшук", тому не можу дати жодних коментарів на даний момент. У якомусь сенсі це не має значення — протягом багатьох років вони давали зрозуміти, що бояться нашої роботи і не зупиняться ні перед чим, щоб позбутися її", — написав він у Twitter.

Коротко про діяльність Bellingcat

Незалежне міжнародне інтернет-видання Bellingcat було засноване 14 липня 2014 року Еліотом Хіггінсом і спочатку займалося журналістськими розслідуваннями подій у зонах бойових дій, ґрунтуючись на аналізі даних із відкритих джерел.

У Росії діяльність Bellingcat і, зокрема, Христо Грозєва була з розслідуванням отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Розслідування встановило, що до цього були причетні вісім співробітників ФСБ.

У липні 2022 року Генеральна прокуратура Росії визнала "небажаними організаціями" портал журналістських розслідувань Bellingcat, а сам Грозєв був визнаний іноземним агентом. У відповідь болгарський журналіст написав, що рішення прокуратури РФ ставить під загрозу кримінального переслідування будь-яку співпрацю або навіть посилання на роботу Bellingcat в Росії.

Нагадаємо, розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв у липні 2022 року прокоментував звіт ФСБ про припинення нібито операції Головного управління розвідки Міноборони України щодо викрадення бойових літаків ВКС Росії. На думку журналіста, операція з викрадення російських бойових літаків стала однією з найшаленіших контррозвідувальних операцій усіх часів.