Охота на Bellingcat: в РФ объявили в розыск журналиста Христо Грозева

По информации росСМИ, журналиста обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

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Российское министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск журналиста и руководителя проекта Bellingcat Христо Грозева. По информации пропагандистского издания "РИА Новости", против него возбудили уголовное дело за "распространение фейков о российской армии".

Российское издание "Медиазона" в Telegram опубликовало карточку Грозева из базы розыска МВД РФ, в которой указаны личные данные журналиста. Однако в графе "основание для розыска" указано лишь, что Грозев разыскивается по статье УК.

Источник РИА сообщил, что против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Вместе с тем сам Грозев сообщил, что причина розыска ему неизвестна.

"Я понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому не могу дать никаких комментариев на данный момент. В каком-то смысле это не имеет значения — в течение многих лет они давали понять, что боятся нашей работы и не остановятся ни перед чем, чтобы избавиться от нее", — написал он в Twitter.

Кратко о деятельности Bellingcat

Независимое международное интернет-издание Bellingcat было основано 14 июля 2014 года Элиотом Хиггинсом и изначально занималось журналистскими расследованиями событий в зонах боевых действий, основываясь на анализе данных из открытых источников.

В России деятельность Bellingcat и, в частности, Христо Грозева была связана с расследованием отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Расследование установило, что к этому были причастны восемь сотрудников ФСБ.

В июле 2022 Генеральная прокуратура России признала "нежелательными организациями" портал журналистских расследований Bellingcat, а сам Грозев был признан иностранным агентом. В ответ болгарский журналист написал, что решение прокуратуры РФ ставит под угрозу уголовного преследования любое сотрудничество или даже ссылку на работу Bellingcat в России.

Напомним, расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в июля 2022 прокомментировал отчет ФСБ о пресечении якобы операции Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. По мнению журналиста, операция по угону российских боевых самолетов, стала одной из самых безумных контрразведывательных операций всех времен.