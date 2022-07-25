"Спецоперация" Украины по угону самолетов РФ: Грозев рассказал о просчетах ФСБ (фото)

Расследователь Bellingcat сравнивает тактику украинских спецслужб со спецоперацией по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" в Минске. Благодаря ошибке ФСБ удалось выяснить данные десятков офицеров контрразведки РФ, их методы работы и секретных агентов.

Операция по угону российских боевых самолетов, которую "провела разведка Украины под контролем стран НАТО", стала одной из самых безумных контрразведывательных операций всех времен. Об этом написал в Twitter журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

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Журналист имеет в виду отчет ФСБ о пресечении якобы операции Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. По версии российских спецслужб, штурмана угоняемого самолета планировали отравить клофелином.

"С помощью традиционно сфальсифицированных "доказательства" и вольной интерпретации фактов, ФСБ обвинила меня в причастности к заговору по захвату самолетов (на фото: полностью сфальсифицированное сообщение, конечно же, у меня никогда не было британского номера)", — написал он.

По мнению Грозева, в реальности "операция" стала серьезной ошибкой ФСБ, благодаря которой раскрылись данные десятков офицеров контрразведки, их методы работы и секретных агентов.

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"Когда Россия вторглась в Украину, украинские оперативники решили повторить операцию. На этот раз они предложили военным пилотам сдаться", – отметил он.

Грозев напомнил, что в апреле этого года Украина приняли закон о вознаграждении за передачу Вооруженным силам Украины боевой техники государства-агрессора. Украинские спецслужбы сделали российским летчикам такое предложение.

Несколько пилотов прислали видеозаписи с подтверждениями доступа и показали кадры внутри кабины самолетов. Изображения были довольно подробными и информативными. ФСБ преподнесло эти видео как "контролируемые утечки" и в ТВ-сюжете замазало кадры внутренности кабины.

Грозев далее пишет о переговорах между украинскими вербовщиками и пилотами. Тон разговора быстро изменился – пилоты прекратили говорить за себя и вероятно выполняли указания военной контрразведки ФСБ.

Пилот хотел вывезти любовницу

Доказательством смены тона стало неожиданное высказывание пилота о желании вывезти из страны не жену, а любовницу. Грозев рассказал, как примерно за пять минут выяснил, что "любовница" пилота работает на ФСБ, и что украинцы это тоже поняли. Все время переговоров ее "парня" с украинской стороной "любовница" разговаривала с офицером военной контрразведки ФСБ.

"Пилот, похоже, ничего не знал о прошлом "подруги". Он был искренне удивлен, что у нее есть загранпаспорт, что она была в Стамбуле несколько месяцев назад, а годом ранее – в Барселоне", – указал расследователь.

Еще одна доказательство присутствия ФСБ появилось, когда пилот неожиданно спросил у украинцев совет, как усыпить второго пилота с помощью успокоительного.

"В этот момент мне стало ясно, что первоначальная операция по заманиванию закончилась и превратилась в двойную оперативную игру. Обе стороны пытались извлечь максимум информации, при этом скармливая максимум дезинформации", – продолжил Грозев.

Двойная игра – поддельные карты ПВО и заходов на посадку

Украинская сторона передавала пилотам и ФСБ поддельные карты дислокации ПВО и дезинформировала их о взлетно-посадочных полосах. Российские пилоты выдавали карты снижения и захода на посадку, которые могли быть неверными.

Украинские спецслужбы убедили ФСБ отправить жену пилота вместе с командой ФСБ в Минск на встречу с украинскими кураторами. Российские спецслужбы в результате прождали 4 дня. По словам Грозева, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что на встречи никто не придет. Украинцы поняли, что связаться с настоящим пилотом не удастся.

В общении с "Радио Свобода" Грозев отрицал участие в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование об игре ФСБ и украинских спецслужб. Журналист обещает скоро опубликовать это расследование.

Напомним, что ранее Грозев рассказал, кто готовил полномасштабное военное вторжение в Украину. По информации расследователя, этим занимались 120 офицеров из 5-й службы ФСБ и около 40 сотрудников ГРУ.

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