ФСБ РФ заявила о срыве спецоперации Украины по угону российских самолетов (видео)

Украинская разведка вербовала российских военных летчиков, предлагая им деньги и гражданство страны ЕС в обмен на угон воздушного судна, утверждает спецслужба.

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о срыве операции по угону российских боевых самолетов, которая якобы проводилась украинской разведкой под руководством стран НАТО. Об этом со ссылкой на заявление ведомства в понедельник, 25 июля, сообщило агентство РИА Новости.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России", — цитируют заявление журналисты.

В ФСБ утверждают, что сотрудники украинской военной разведки попытались завербовать российских военных летчиков, предлагая им взамен деньги и гражданство одной из стран Евросоюза. Целью операции, по данным ведомства, было склонить россиян к перелету и посадке самолетов на подконтрольные Вооруженным силам Украины аэродромы. ФСБ также отметила, что установила сотрудников спецслужб Украины и их пособников, которые принимали участие в этой операции.

Издание РБК со ссылкой на данные ФСБ сообщило, что штурмана угоняемого на территорию Украины самолета якобы планировалось отравить клофелином, для чего препарат доставили в Волгоград. Помимо этого российская спецслужба утверждает, что в операции был замешан главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

"Болгарский журналист-расследователь нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской разведки, подразделения Федеральной службы безопасности РФ разыскивают российских военных, которые дезертировали на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что полномасштабная война завершится в 2023 году с возвращением захваченных Россией территорий.