ФСБ РФ заявила про зрив спецоперації України з викрадення російських літаків (відео)

Українська розвідка вербувала російських військових льотчиків, пропонуючи їм гроші та громадянство країни ЄС в обмін на викрадення повітряного судна, стверджує спецслужба.

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) повідомила про зрив операції з викрадення російських бойових літаків, яку нібито проводила українська розвідка під керівництвом країн НАТО. Про це з посиланням на заяву відомства в понеділок, 25 липня, повідомило агентство "РІА Новини".

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"Федеральною службою безпеки Російської Федерації розкрито й припинено операцію Головного управління розвідки Міністерства оборони України з викрадення бойових літаків ВКС Росії, що курується спецслужбами НАТО", — цитують заяву журналісти.

У ФСБ стверджують, що співробітники української військової розвідки спробували завербувати російських військових льотчиків, пропонуючи їм натомість гроші та громадянство однієї з країн Євросоюзу. Метою операції, за даними відомства, було схилити росіян до перельоту й посадки літаків на підконтрольні Збройним силам України аеродроми. ФСБ також зазначила, що встановила співробітників спецслужб України та їхніх посібників, які брали участь у цій операції.

Видання РБК із посиланням на дані ФСБ повідомило, що штурмана літака, який викрали на територію України, нібито планувалося отруїти клофеліном , для чого препарат доставили у Волгоград. Крім цього, російська спецслужба стверджує, що в операції був замішаний головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев.

"Болгарський журналіст-розслідувач знайшов двох дівчат-кур'єрок, які зустріли на залізничному вокзалі в Липецьку найнятого українськими розвідниками кур'єра з Москви, який віз аванс у розмірі $4 тис. для російського льотчика, що нібито погодився на викрадення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, підрозділи Федеральної служби безпеки РФ розшукують російських військових, які дезертували на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що повномасштабна війна завершиться у 2023 році з поверненням захоплених Росією територій.