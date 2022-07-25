"Спецоперація" України з викрадення літаків РФ: Грозєв розповів про прорахунки ФСБ (фото)

Розслідувач Bellingcat порівнює тактику українських спецслужб зі спецоперацією із затримання найманців ПВК "Вагнера" у Мінську. Завдяки помилці ФСБ вдалося з'ясувати дані десятків офіцерів контррозвідки РФ, їх методи роботи та секретних агентів.

Операція з викрадення російських бойових літаків, яку "провела розвідка України під контролем країн НАТО", стала однією з найшаленіших контррозвідувальних операцій усіх часів. Про це написав у Twitter журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

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Журналіст має на увазі звіт ФСБ про припинення нібито операції Головного управління розвідки Міноборони України з викрадення бойових літаків ВКС Росії. За версією російських спецслужб, штурмана літака, що викрадається, планували отруїти клофеліном.

"За допомогою традиційно сфальсифікованих "доказів" та вільної інтерпретації фактів, ФСБ звинуватила мене в причетності до змови по захопленню літаків (на фото: повністю сфальсифіковане повідомлення, звичайно ж, у мене ніколи не було британського номера)", — написав він.

На думку Грозєва, насправді "операція" стала серйозною помилкою ФСБ, завдяки якій розкрилися дані десятків офіцерів контррозвідки, їх методи роботи та секретних агентів.

"Викрадення літаків" — історія схожа на затримання найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі

Журналіст порівняв контроперацію зі спецоперацією з упіймання найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі.

"Коли Росія вторглася в Україну, українські оперативники вирішили повторити операцію. Цього разу вони запропонували військовим пілотам здатися", — наголосив він.

Грозєв нагадав, що у квітні цього року Україна ухвалила закон про винагороду за передачу Збройним силам України бойової техніки держави-агресора. Українські спецслужби зробили російським льотчикам таку пропозицію.

Декілька пілотів надіслали відеозаписи з підтвердженнями доступу та показали кадри всередині кабіни літаків. Зображення були досить докладними та інформативними. ФСБ піднесло ці відео як "контрольовані витоки" і в ТБ-сюжеті замазало кадри начинки кабіни.

Грозєв далі пише про переговори між українськими вербувальниками та пілотами. Тон розмови швидко змінився — пілоти припинили говорити за себе та, ймовірно, виконували вказівки військової контррозвідки ФСБ.

Пілот хотів вивезти коханку

Доказом зміни тону став несподіваний вислів пілота про бажання вивезти з країни не дружину, а коханку. Грозєв розповів, як приблизно за п'ять хвилин з'ясував, що коханка пілота працює на ФСБ, і що українці це теж зрозуміли. Увесь час переговорів її "хлопця" з українською стороною "коханка" розмовляла з офіцером військової контррозвідки ФСБ.

"Пілот, схоже, нічого не знав про минуле "подруги". Він був щиро здивований, що вона має закордонний паспорт, що вона була в Стамбулі кілька місяців тому, а роком раніше — у Барселоні", — зазначив розслідувач.

Ще один доказ присутності ФСБ з'явився, коли пілот несподівано запитав українців про пораду, як приспати другого пілота за допомогою заспокійливого.

"У цей момент мені стало зрозуміло, що початкова операція із заманювання закінчилася і перетворилася на подвійну оперативну гру. Обидві сторони намагалися отримати максимум інформації, при цьому згодовуючи максимум дезінформації", — продовжив Грозєв.

Подвійна гра — підроблені карти ППО та заходів на посадку

Українська сторона передавала пілотам та ФСБ підроблені карти дислокації ППО та дезінформувала їх про злітно-посадкові смуги. Російські пілоти видавали карти зниження та заходу на посадку, які могли бути неправильними.

Українські спецслужби переконали ФСБ відправити дружину пілота разом із командою ФСБ до Мінська на зустріч із українськими кураторами. Російські спецслужби в результаті чекали 4 дні. За словами Грозєва, гра закінчилася, коли у ФСБ зрозуміли, що на зустрічі ніхто не прийде. Українці зрозуміли, що зв'язатися зі справжнім пілотом не вдасться.

У спілкуванні з "Радіо Свобода" Грозєв заперечував участь у якихось операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про гру ФСБ та українських спецслужб. Журналіст обіцяє незабаром опублікувати це розслідування.

Нагадаємо, що раніше Грозєв розповів, хто готував повномасштабне військове вторгнення до України. За інформацією розслідувача, цим займалися 120 офіцерів із 5-ї служби ФСБ та близько 40 співробітників ГРУ.

ФСБ розшукує російських дезертирів у Запорізькій області, кількість яких збільшується у "геометричній прогресії". Наразі відомо про 60 окупантів-втікачів.